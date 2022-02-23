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جواهر

بعد تصريحاته حول المشاهد الجريئة.. ياسمين رئيس تعلن الانفصال عن زوجها بآية قرآنية!

نادية شريف
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بعد تصريحاته حول المشاهد الجريئة.. ياسمين رئيس تعلن الانفصال عن زوجها بآية قرآنية!
الفنانة المصرية ياسمين رئيس رفقة زوجها المخرج هادي الباجوري

أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس الانفصال عن زوجها بآية من القرآن الكريم، ردا على تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم ممانعته في آدائها المشاهد الجريئة.

ونشرت الفنانة تغريدة عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء 22 فيفري 2022 تشير فيها لطلاقها من المخرج هادي الباجوري، واصفة الفترة التي قضتها معه بالـ “عشرة الطويلة التي لم تدم”.

واستهلت تغريدتها بالآية الكريمة: “وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم الحمد لله على كل شيء، ثم كتبت: “عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

وتحفظت رئيس عن كشف أية تفاصيل تتعلق بموضوع طلاقها بعد زواج دام حوالي 12 عاما، ولم ترد على التعليقات التي وصلتها على المنشور.

وشاركت الفنانة جمهورها، مؤخرا، بصورة لها من الحرم المكي؛ أثناء تأديتها العمرة؛ لكن لم يظهر زوجها معها، ما رسم شكوكا حول وجود خلافات بينهما.

وتصدر اسم الفنانة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات زوجها بأنه لا يمانع من آدائها مشاهد رومانسية أو مشاهد فيها قبلات.

إثر ذلك نشرت رئيس مقطعا مصورا من أحد أفلامها، وعلقت: “بلاش تبوسني”، وهو ما اعتبره نشطاء ردا ناريا منها على زوجها، الذي وصفوه بالديوث وأيدوا طلاقها منه لأنه لا يغار على عرضه.

وأدت الفنانة الشابة مناسك العمرة على هامش تواجدها في السعودية بعد نجاح مسرحيتها “أحفاد ريّا وسكينة” التي شاركت فيها ضمن فعاليات موسم الرياض.

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