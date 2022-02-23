بعد تصريحاته حول المشاهد الجريئة.. ياسمين رئيس تعلن الانفصال عن زوجها بآية قرآنية!
أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس الانفصال عن زوجها بآية من القرآن الكريم، ردا على تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم ممانعته في آدائها المشاهد الجريئة.
ونشرت الفنانة تغريدة عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء 22 فيفري 2022 تشير فيها لطلاقها من المخرج هادي الباجوري، واصفة الفترة التي قضتها معه بالـ “عشرة الطويلة التي لم تدم”.
المخرج هادي الباجوري: ” لا مانع من تقديم زوجتي لدور به أحضان وقبلات.. هي حرة، لو الدور محتاج كده والأمر موظف تعمل دي شغلانتها.”#مصر #هادي_الباجوري #ياسمين_رئيس pic.twitter.com/2CEBizjdrp
— تطبيق زاجل (@AppZagel) February 15, 2022
واستهلت تغريدتها بالآية الكريمة: “وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم الحمد لله على كل شيء، ثم كتبت: “عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.
﷽
“وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”
صدق الله العظيم
الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم.
— Yasmin raeis (@yasminraeis) February 22, 2022
وتحفظت رئيس عن كشف أية تفاصيل تتعلق بموضوع طلاقها بعد زواج دام حوالي 12 عاما، ولم ترد على التعليقات التي وصلتها على المنشور.
وشاركت الفنانة جمهورها، مؤخرا، بصورة لها من الحرم المكي؛ أثناء تأديتها العمرة؛ لكن لم يظهر زوجها معها، ما رسم شكوكا حول وجود خلافات بينهما.
🤍🤍🤍 يارب 🤲🏼 pic.twitter.com/G9MGGeMXQw
— Yasmin raeis (@yasminraeis) February 20, 2022
وتصدر اسم الفنانة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات زوجها بأنه لا يمانع من آدائها مشاهد رومانسية أو مشاهد فيها قبلات.
وصفوها بـ”الدعوة المُنحطة”.. تصريح جدلي للمخرج هادي الباجوري حول “قُبلات السينما” يثير حفيظة أزهريين pic.twitter.com/XdW7khj3Dl
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 15, 2022
إثر ذلك نشرت رئيس مقطعا مصورا من أحد أفلامها، وعلقت: “بلاش تبوسني”، وهو ما اعتبره نشطاء ردا ناريا منها على زوجها، الذي وصفوه بالديوث وأيدوا طلاقها منه لأنه لا يغار على عرضه.
طول عمرى بحبك وبحترمك يا سمسم جارتى العزيزه اللى ب100راجل
فاكرين المخرج
هادي الباجوري اللي قال
أبقى انسان منافق لو زعلت ان مراتي الممثلة ( ياسمين رئيس) حد يبوسها في الأفلام.
مراته اتطلقت منه النهاردة بعد ما رجعت من العمرة
“لازم يخرج نور من النفق المظلم” pic.twitter.com/Q7rrB5FM6K
— چيفارا (@givara171972001) February 22, 2022
طلاق الست ياسمين رئيس من جوزها ابوقرون ان دل انما يدل علي ان الست مهما ادعت انها متحرره فهي بتحب الراجل اللي يغير عليها وعلي شرفه انما ابو قرون ده يتسمن عشان يندبح ع العيد لا مؤاخذه
يلا عصفوره جديده انطلقوا 🤨
— Â M I N 🇪🇬 (@minosari2000) February 22, 2022
وأدت الفنانة الشابة مناسك العمرة على هامش تواجدها في السعودية بعد نجاح مسرحيتها “أحفاد ريّا وسكينة” التي شاركت فيها ضمن فعاليات موسم الرياض.