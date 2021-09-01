بعد تصريحات بلماضي.. وزارة الشباب والرياضة تفتح تحقيقا حول ملعب تشاكر

فتحت وزارة الشباب والرياضة، تحقيقا حول ملعب تشاكر بالبليدة، بعد التصريحات النارية للناخب الوطني، الذي وصف أرضية الميدان بالكارثية.

وأكدت مصادر لقناة الشروق نيوز، أن فتح التحقيق جاء على خلفية الانتقادات اللاذعة التي أطلقها الناخب الوطني جمال بلماضي، باتجاه مسؤولي الملعب في الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة الأربعاء.

وأضافت أن الوزارة اعتبرت تصريحات بلماضي، حول أرضية ملعب تشاكر، موضوعية، سيتم أخذها بعين الاعتبار، وعلى هذا الأساس تم التحرك سريعا، بفتح تحقيق حول ما آلت إليه أرضية ملعب تشاكر.

ونالت أرضية ملعب تشاكر الكارثية، حصة الأسد من حديث جمال بلماضي في الندوة الصحفية، التي أكد خلالها أنها لم تلق الرعاية اللازمة، ودعا في نفس الوقت كل شخص مسؤول عن الوضعية لتحمل مسؤولياته.

مدير مركب تشاكر يتمسك بأقواله.. الحرارة ونوعية العشب الطبيعي

وفي الوقت الذي أكد فيه الناخب الوطني جمال بلماضي، أن أرضية ملعب تشاكر، آلت إلى وضعية كارثية بسبب الإهمال وعدم متابعتها، يتمسك مدير مركب تشاكر بالبليدة كمال ناصري، بمبرر الحرارة..

وأكد مدير مركب تشاكر، لـ”الشروق نيوز” في اتصال هاتفي، أن العشب الطبيعي لملعب تشاكر، تأثر بالحرارة الشديدة، الناجمة عن الحرائق التي شهدتها غابات البليدة.

وأضاف أن درجة الحرارة بلغت 48 درجة، وهي الحرارة التي لم يتمكن العشب الطبيعي من تحملها بصفته كائن حي.

وقال ناصري أن نوعية بذور العشب الطبيعي، الذي يغطي أرضية ملعب تشاكر، تختلف عن تلك المزروعة في الملاعب القطرية، والتي بإمكانها تحمل درجة حرارة أكبر.

وختم مدير مركب تشاكر، أنه لا يمكن زرع نفس العشب الطبيعي، مقارنة بقطر، كون أنه في فصل الشتاء، وعند انخفاض درجة الحرارة بنسبة كبيرة، سيموت.