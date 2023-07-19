بعد تصريحات خطيرة.. “الفاف” تُقاضي نادي اتحاد ورقلة

رفع اتحاد الكرة الجزائري دعوى قضائية، ضدّ المدير الفني الرياضي لِنادي اتحاد ورقلة.

ووصف اتحاد الكرة الجزائري التصريحات بـ “الخطيرة”، و”التي تنتهك قوانين الجمهورية”.

جاء ذلك على خلفية تصريحات إعلامية في الأيّام القليلة الماضية للمدير الفني الرياضي لِنادي اتحاد ورقلة، يكشف فيها عن تقديمه رشوة لِحكم المباراة، من أجل مساعدة فريقه على حصد نقاط الفوز أمام الضّيف نادي جمعية الخروب.

وأضاف مسؤول فريق اتحاد ورقلة أن إدارة نادي اتحاد سوف فعلت بِالمثل تُجاه الحكم، كما قدّمت منحا مالية مُغرية للاعبي اتحاد ورقلة في حال التغلّب على الخروب. مُتأسّفا لِكون النتيجة لم تصبّ في مصلحة فريقه اتحاد ورقلة وأيضا نادي اتحاد سوف.

ولُعبت مباراة نادي اتحاد ورقلة والزّائر فريق جمعية الخروب في الـ 8 من أفريل الماضي، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”. وانتهت لِمصلحة الزوّار بِهدف دون ردّ.

وكانت جمعية الخروب في تلك الفترة تتصارع مع اتحاد سوف على ريادة الترتيب، وحجز بطاقة الصّعود للقسم الأوّل.

وانتهت البطولة بعد 30 جولة، بِتصدّر اتحاد سوف للائحة الترتيب بِرصيد 64 نقطة وصعوده للقسم الأوّل، وتموقع جمعية الخروب في المركز الثاني بِمجموع 54 نقطة. بينما شغل اتحاد ورقلة الرّتبة الـ 9 بِرصيد 41 نقطة.