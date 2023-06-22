بعد تعرضها للاستغلال.. شقيقة إيلون ماسك تكشف بعض الأسرار!

كشفت توسكا شقيقة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعض الأسرار، عقب تعرضها للاستغلال من طرف بعض الشركات.

وصرّحت المخرجة السينمائية توسكا ماسك، لصحيفة الديلي ميل البريطانية إنه تم فرض رسوم زائدة عليها من قبل الأشخاص الذين يعتقدون أن أخاها المصنف كأغنى رجل في العالم يدفع كل شيء عنها.

وأردفت: “لكنه لا يفعل ذلك”.

وأوضحت توسكا، البالغة 48 عاما، إنها تعرضت مؤخرًا لفاتورة مبالغ فيها بمقدار 20,000 دولار أثناء البحث عن مواقع لفيلم جديد، مؤكدة أن تكلفة الموقع كانت ستكون 5,000 دولار، ولكن عندما سمعوا اسمي وافترضوا أننا أغنياء، قرروا أن يحسبوا لنا 25,000 دولار.

وأضافت متسائلة: “‘هذا ليس عادلاً، أليس كذلك؟”، مشيرة إلى أن الناس غالبًا ما يفترضون بشكل خاطئ أن عائلة ماسك وُلدت ثرية.

في الواقع، إيلون ماسك – البالغ من العمر 51 عامًا والمالك لتويتر والرئيس التنفيذي لتسلا و SpaceX والذي يبلغ ثروته 233 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات – هو عصامي صنع ثروته بنفسه.

عندما سئلت إذا كان ماسك يساعدها ماليًا بأي شكل من الأشكال، قالت توسكا ”إن الإجابة تحمل سيفا ذي حدين، بالنسبة لي أن أقول ما إذا كان أخي قد ساعد بأي شكل من الأشكال”، حسب الديلي ميل.

واصلت: “إذا قلت لا، فسوف يقول الناس إنه لا يدعمني على الإطلاق وإذا قلت نعم، فسوف يعتقدون أنه دفع كل شيء“.