بعد تعرضها للتنمر بسبب التقدم في السنّ.. فناون يتعاطفون مع ميرفت أمين
أعرب مجموعة من الفنانين عن تضامنهم المطلق مع الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد تعرضها للتنمّر بسبب تقدمها في السن.
وتعاطف الكثيرون مع الفنانة التي عُرفت كأيقونة للجمال في زمانها، على خلفية الانتقادات الجارحة التي طالت شكلها بعد نشرها صورة لها أثناء مراسم عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.
الزمن مرعب بتفاصيله وأوجاعه بحزنه وفرحه بانتفاضاته وتقلباته 😢
ايقونة الجمال ميرفت امين ♥️
لازلتي جميله 😍 pic.twitter.com/2yU7ryv2LB
— 💙 KSA💙 (@7aneen_almade) September 7, 2022
وظهرت الفنانة بملامح يسيطر عليها الحزن والتجاعيد بارزة على وجهها، ما جعل البعض يستنكر إهمالها لمظهرها في مكان تتواجد فيه وسائل الإعلام.
لي صوّر الفنانة الكبيرة #ميرفت_أمين بعزا هيي وزعلانة ومش منتبهة ونشر الصورة
وقعد يتفلسف هوي لي بشع
وكلّ لي عم يتنمرو انتو كتير بشعين
وهي كانت حلوة وبعدا حلوة كتير
كتير حبّ لأجمل فنانة بتذكرنا بالزمن الجميل ❤️ pic.twitter.com/L2HSENhRkR
— RIM ( ريم )🇱🇧 (@tayyaraoun1) September 7, 2022
وقارن البعض بين صورها الأخيرة أثناء الجنازة وصورها وهي مفعمة بالشباب، ما جعل حمى التعليقات تصل أوجّها.
#ميرفت_أمين الي يشوفها اليوم يدرك غضب ربنا عليها بسبب الأفلام التي كانت تظهر فيها بالمايوه والصوره خير دليل وأصدق شاهد اللهم عفوك ورضاك ياارب. pic.twitter.com/2YYWfYLdyd
— محمد إبراهيم (@1mohamedlbrahim) September 7, 2022
في ذات السياق نشرت الفنانة السورية رغدة صورة لوجهها عن قرب تظهر أثار الشيخوخة، وعلقت: ”نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا، لكننا لم ولن يكن ظهورنا مباح للجلادين، نضجنا بما يكفي لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح، كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع“.
الفنانة السورية “رغدة” تتضامن مع الفنانة المصرية ميرفت أمين وتنشر صورة لها بدون مكياج pic.twitter.com/EPGboc4HW4
— Screen Mix (@ScreenMix) September 11, 2022
وأضافت: ”نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا، للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة، للحد الذي نعتز بأنوثتنا، ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة“.
وتابعت: ”كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع نعم كبرنا، ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشف أو تلذذ حتى لوز عرفنا إنها من نفوس سادية، فاتقوا الله ومن بعده يومًا قد تدركون فيه معنى ما كتبته“.
وعبرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن حبها للفنانة بنشر صورة لها معها مع قائلة بأنها أمها الثانية.
كما أشادت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور بتاريخ الفنانة الطويل والمثمر في السينما والتلفزيون، أما الممثلة السورية سوزان نجم الدين فوبخت المتنمرين، ووصفتهم “بناقصي العقل والدين والمجرمين”.
قمر كل عمرها وبكل اوقاتها نجمة شاركت بصنع تاريخ وحاضر الفن المصري من خلال افلام ومسلسلات ولا اجمل #ميرفت_أمين #كل_الحب 🤍 pic.twitter.com/9lTVdtLlQ1
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 8, 2022
هي ميرفت أمين يامجرمين..
إنّو كبرت؟اي كبرت وانشالله كلنا منكبر متل كبرتا الحلوة..أما انتو ؟ الله لايكبركن ويحرمكن تشوفوا تجاعيدكن ياللي عمتتنمروا عالكبر وكأنوا شي عيب؟!
هزُلت والله ياناقصين العقل والدين..فعلا نحنا بآخر الزمان
#ميرفت_أمين قمر ورح تضلي قمر❤️ pic.twitter.com/CVlZcpglHO
— Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) September 8, 2022
ودافع النجم اللبناني راغب علامة، عن ميرفت، وخاطبها بالقول: “دعيهم ينبحون واضحكي، ضحكتك الجميلة تقتلهم. نحبك كثيرا”، كما دعمها كل من حسن الرداد وعصام السقا وطارق لطفي، واصفين إياها بأجمل فنانة عربية، أما الفنان طارق لطفي فقد أشعل شبكات التواصل بعد قوله أن ميرفت أمين ستظل دائما فتاة أحلامه.
نفايات بشرية يتنمرون على أميرة الشاشة ميرفت أمين!!! لا حول ولا قوة الا بالله .. هل هم يستطيعون الوصول الى كعب جزمتها لكي يتنمروا عليها من خلال حسابات مزورة؟!#ميرڤت_أمين دعيهم ينبحوا واضحكي. ضحكتك الجميلة تقتلهم. نحبك كثيراً ❤️
— RaghebAlama (@raghebalama) September 8, 2022
#طارق_لطفي: #ميرفت_أمين ستظل فتاة أحلامي pic.twitter.com/3IvjZj5TLe
— e3lam.com (@E3lam) September 7, 2022
من جانبه أكد الممثل المصري توفيق عبد الحميد أنه بعد حالة التنمر التي مورست ضد الفنانة من دون أدنى مراعاة سواء للمناسبة التي ظهرت فيها أو عوامل الزمن التي لن ينجو منها أحد؛ اتخذ قرارا نهائيا بعدم الظهور بالعكاز (العصا) التي يتكئ عليها في أي مناسبة عامة، رغم حاجته لها نتيجة الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرا.
ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي رسالة للفنانة، طالبتها من خلالها بألا تحزن، معلنة أن الجميع يقدرها ويحترمها، أما المتنمرون فلا يستحقون أن يحسب أحد حسابهم.
وقالت الفنانة في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي رامي رضوان: “لا أعرف لماذا تتصيدني السوشيال ميديا، يتكلمون عن عزاء ويقولون شكلها مهموم وكبرت، هل المطلوب مني أذهب إلى عزاء بمكياج كامل؟ أنا تعودت ولم أعد أهتم، لكن لماذا يتعمدون إيذاء مشاعر الناس؟”.
#عرب_وود | ميرفت أمين ترد على جدل صورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق: هل أروح بمكياج وأعمل شعري؟ pic.twitter.com/8cqQbal7BF
— ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) September 7, 2022
وبررت منة حسين فهمي، ابنة الفنانة سبب حزن والدتها بالقول أنها فقدت الكثير من أحبابها خلال العامين الماضيين، مؤكدة بأنها جميلة في كل حالاتها ومراحل حياتها.