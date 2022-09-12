بعد تعرضها للتنمر بسبب التقدم في السنّ.. فناون يتعاطفون مع ميرفت أمين

أعرب مجموعة من الفنانين عن تضامنهم المطلق مع الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد تعرضها للتنمّر بسبب تقدمها في السن.

وتعاطف الكثيرون مع الفنانة التي عُرفت كأيقونة للجمال في زمانها، على خلفية الانتقادات الجارحة التي طالت شكلها بعد نشرها صورة لها أثناء مراسم عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.

وظهرت الفنانة بملامح يسيطر عليها الحزن والتجاعيد بارزة على وجهها، ما جعل البعض يستنكر إهمالها لمظهرها في مكان تتواجد فيه وسائل الإعلام.

وقارن البعض بين صورها الأخيرة أثناء الجنازة وصورها وهي مفعمة بالشباب، ما جعل حمى التعليقات تصل أوجّها.

في ذات السياق نشرت الفنانة السورية رغدة صورة لوجهها عن قرب تظهر أثار الشيخوخة، وعلقت: ”نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا، لكننا لم ولن يكن ظهورنا مباح للجلادين، نضجنا بما يكفي لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح، كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع“.

وأضافت: ”نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا، للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة، للحد الذي نعتز بأنوثتنا، ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة“.

وتابعت: ”كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع نعم كبرنا، ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشف أو تلذذ حتى لوز عرفنا إنها من نفوس سادية، فاتقوا الله ومن بعده يومًا قد تدركون فيه معنى ما كتبته“.

وعبرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن حبها للفنانة بنشر صورة لها معها مع قائلة بأنها أمها الثانية.

كما أشادت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور بتاريخ الفنانة الطويل والمثمر في السينما والتلفزيون، أما الممثلة السورية سوزان نجم الدين فوبخت المتنمرين، ووصفتهم “بناقصي العقل والدين والمجرمين”.

ودافع النجم اللبناني راغب علامة، عن ميرفت، وخاطبها بالقول: “دعيهم ينبحون واضحكي، ضحكتك الجميلة تقتلهم. نحبك كثيرا”، كما دعمها كل من حسن الرداد وعصام السقا وطارق لطفي، واصفين إياها بأجمل فنانة عربية، أما الفنان طارق لطفي فقد أشعل شبكات التواصل بعد قوله أن ميرفت أمين ستظل دائما فتاة أحلامه.

من جانبه أكد الممثل المصري توفيق عبد الحميد أنه بعد حالة التنمر التي مورست ضد الفنانة من دون أدنى مراعاة سواء للمناسبة التي ظهرت فيها أو عوامل الزمن التي لن ينجو منها أحد؛ اتخذ قرارا نهائيا بعدم الظهور بالعكاز (العصا) التي يتكئ عليها في أي مناسبة عامة، رغم حاجته لها نتيجة الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرا.

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي رسالة للفنانة، طالبتها من خلالها بألا تحزن، معلنة أن الجميع يقدرها ويحترمها، أما المتنمرون فلا يستحقون أن يحسب أحد حسابهم.

وقالت الفنانة في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي رامي رضوان: “لا أعرف لماذا تتصيدني السوشيال ميديا، يتكلمون عن عزاء ويقولون شكلها مهموم وكبرت، هل المطلوب مني أذهب إلى عزاء بمكياج كامل؟ أنا تعودت ولم أعد أهتم، لكن لماذا يتعمدون إيذاء مشاعر الناس؟”.

وبررت منة حسين فهمي، ابنة الفنانة سبب حزن والدتها بالقول أنها فقدت الكثير من أحبابها خلال العامين الماضيين، مؤكدة بأنها جميلة في كل حالاتها ومراحل حياتها.