بعد تعرضها للتنمر والسخرية.. تضامن رسمي وشعبي مع البطلة شيرين عبد اللاوي
تضامن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع البطلة الدولية شيرين عبد اللاوي التي تعرضت للتنمر والسخرية بعد نشر فيديو لها وهي تقرأ ورقة بصعوبة.
كلنا #شيرين_عبد_اللاوي 🇩🇿❤️pic.twitter.com/AeDWiZoS7W
— The Magicians (@V2Oussama) November 5, 2021
شيرين عبد اللاوي ليست من ذوي الإحتياجات الخاصة و لكن عقول بعض المهرجين هم من يستحقون هذا الإسم…..
رسالة للناس لي راهي تضحك على بطلة الجزائر التي أدخلت الفرحة في نفوس ملايين الجزائريين بإحرازها الذهبية في الألعاب البارماكية 🏅
لسانها ينطق عربية فصحى و دارجة ولكن لم تخن وطنا و pic.twitter.com/bVrJqkGwaV
— صوت الحق ( Amina) 🇩🇿🇸🇦🇪🇭🇹🇳🇷🇺🇨🇳🇵🇸 (@AminaAlgrie2) November 5, 2021
وأصدر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بيان دعم للبطلة جاء فيه: “شيرين، أنت بطلتنا وفخر الجزائر واعتزازها. لك مني دائما كل المساندة والتشجيع”.
وأضاف: “أتمنى لك المزيد من النجاحات، وأجدد لك إلتزامي وإلتزام الدولة الجزائرية لمساندة جميع الرياضيين ذوي الهمم العالية بما يضمن المزيد من التألق والتفوق ورفع الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية .. نحن كلنا معك”.
وانتقدت بعض الصفحات شيرين وطريقة نطقها بعد أن تم تقديمها على أساس أنها سفيرة الجزائر في اليونيسكو خلال إلقائها كلمة أمام كبار المسؤولين ووسائل الإعلام.
ووصلت التعليقات اللاذعة أقصى درجات التنمر والسخرية، لكن ما كان خافيا على الأغلبية الذين انساقوا كالقطيع، هو أن البطلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من ضعف شديد في البصر وصعوبة في الكلام.
البطلة البارالمبية شيرين عبد اللاوي تتعرض للسخرية من قبل بعض الأشخاص وصفحات وهذا أثناء إلقائها كلمة بمناسبة تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسيف تعتبر شيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني من ضعف البصر تعرضت لوابل من الإنتقادات بسبب تلعثم في القراءة على الرغم أنها شرفت الجزائر pic.twitter.com/WH1KxJoL24
— 🇩🇿✨ ــدÔüåوليـــLįd ✨🇩🇿 (@dolido87) November 5, 2021
وعاب البعض على الجزائر اختيار شيرين سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونسكو، مع أن هذه الأخيرة هي التي تمنح المنصب وليس الجزائر.
مؤسف حينما يتنمر متسرب مدرسي لا انجاز له على بطلة بارالمبية، متحصلة على ميدالية ذهبية في طوكيو 2020، وبرونزية في ريو 2016 كأصغر رياضية تتحصل على ميدالية في تاريخ الجزائر
اليونيسيف هي من عينت شيرين عبد اللاوي سفيرة للنوايا الحسنة وهو منصب شرفي فقط لا علاقة له بالسياسة والدبلوماسية pic.twitter.com/kXaHUjgHYW
— Oumeima BOURBIA 🇩🇿 (@OumeimaBourbia) November 5, 2021