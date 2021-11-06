بعد تعرضها للتنمر والسخرية.. تضامن رسمي وشعبي مع البطلة شيرين عبد اللاوي

تضامن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع البطلة الدولية شيرين عبد اللاوي التي تعرضت للتنمر والسخرية بعد نشر فيديو لها وهي تقرأ ورقة بصعوبة.

وأصدر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بيان دعم للبطلة جاء فيه: “شيرين، أنت بطلتنا وفخر الجزائر واعتزازها. لك مني دائما كل المساندة والتشجيع”.

وأضاف: “أتمنى لك المزيد من النجاحات، وأجدد لك إلتزامي وإلتزام الدولة الجزائرية لمساندة جميع الرياضيين ذوي الهمم العالية بما يضمن المزيد من التألق والتفوق ورفع الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية .. نحن كلنا معك”.

وانتقدت بعض الصفحات شيرين وطريقة نطقها بعد أن تم تقديمها على أساس أنها سفيرة الجزائر في اليونيسكو خلال إلقائها كلمة أمام كبار المسؤولين ووسائل الإعلام.

ووصلت التعليقات اللاذعة أقصى درجات التنمر والسخرية، لكن ما كان خافيا على الأغلبية الذين انساقوا كالقطيع، هو أن البطلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من ضعف شديد في البصر وصعوبة في الكلام.

وعاب البعض على الجزائر اختيار شيرين سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونسكو، مع أن هذه الأخيرة هي التي تمنح المنصب وليس الجزائر.