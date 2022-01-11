بعد تعرضها للخيانة.. غوارديولا ينصح ابنته بزيارة بلد مغاربي

أفادت تقارير إخبارية أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا نصح ابنته ماريا بيارة بلد مغاربي كي تتجاوز أزمتها النفسية بعد تعرضها للخيانة.

وقالت صحيفة GOAL الإنجليزية أن ابنة اللاعب الاسباني السابق ومدرب فريق مانشيستر سيتي الحالي، متواجدة في تونس إثر تعرضها لأزمة عاطفية نتيجة قطع علاقتها مع لاعب فريق توتنهام “ديلي آلاي” الذي اكتشفت أنه كان على علاقة سرية بعارضة أزياء تدعي “نيكول بيري “.

وأضافت أن غوارديولا هو من نصح ابنته بقضاء فترة نقاهة في تونس لتجاوز أزمتها النفسية وهو ما حصل بالفعل، حيث بدأت “ماريا ” في نشر صور لها في منطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وتبين أنها قد احتفلت برأس السنة الميلادية و بعيد ميلادها الـ21 في المنطقة نفسها.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مؤخرا، أن ماريا غوارديولا، واعدت خلال الأشهر الماضية، نجم نادي توتنهام الإنكليزي، ديلي آلي، وشوهدا كثيراً يخرجان في العاصمة البريطانية لندن، عبر زيارتهما المقاهي والمطاعم، لكن ابنة المدرب تحطم قلبها، بسبب عارضة الأزياء نيكول بيري.

وتابعت أن ديلي آلي قرر مواعدة عارضة الأزياء الشهيرة، نيكول بيري، بعدما قام الظهير الأيسر لنادي تشلسي، بن تشيلويل، بتدبير موعد لهما، في أحد مطاعم العاصمة لندن، قبل أن يتوجها إلى أحد الفنادق الشهيرة.

واختتمت أن النجم الإنجليزي، ديلي آلي، يريد مواعدة نيكول بيري، بعدما حطّم قلب ابنة المدرب الشهير بيب غوارديولا، رغم أن جميع وسائل الإعلام البريطانية، توقعت قيامه بالتقدم لخطبتها، عقب استمرارهما في المواعدة لعدة أشهر.