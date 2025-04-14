بعد تعرضه لإصابة خطيرة.. قندوسي يوجه رسالة للجماهير

طمأن الدولي الجزائري أحمد قندوسي الجماهير، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وقال قندوسي في رسالة له نشرها عبر “انستغرام” إن ما حدث له هو بداية جديدة لتحد جديد “واثق أنني سأعود أقوى وأحسن من قبل إن شاء الله”.

ووجه أحمد قندوسي كلمة للاعب ياسين الملاح الذي تسبب في إصابته، وقال: ” أقول لأخي الصغير، أعرف بأن تدخلك لم يكن متعمدا، ولا أتمنى لك إلا الخير، وهذه هي كرة القدم أحيانا تكون قاسية علينا”.

وأضاف الدولي الجزائري، إنه ينتظر الدعاء من الجميع، كما توجه بالشكر لكل من تضامن معه، أو زاره في المستشفى.

وتعرض قندوسي لإصابة خطيرة خلال مباراة ناديه سيراميكا أمام فاركو، استدعت إجراء جراحة مستعجلة.

وطمأن وكيل اللاعب أحمد قندوسى، نصر يحيى، الجميع وقال: ” إصابة أحمد قندوسى عبارة عن كسر في الساق، قمنا بالأشعة في القاهرة قبل العملية ووجدنا أن الأمور أفضل كثيرا مما كنا نعتقد”.

وأضاف وكيل اللاعب في تصريحات لقناة “أون سبورت”: عودة قندوسى بإذن الله للتأهيل ستكون بعد شهرين ونصف الشهر، بعد الاطمئنان على حالته عقب إجراء العملية، وعودته ستكون أسرع مما تخيلنا”.