بعد تعرضه للتنمر بسبب لون بشرته.. أحلام تحقق أمنية شاب سعودي
تعاطفت الفنانة الإماراتية أحلام مع شاب سعودي تعرض للتنمر بسبب لون بشرته، والتشكيك في انتمائه لقبيلة عتيبة، وصرحت بأنها مستعدة لتحقيق أمنيته في الغناء إلى جانبها.
وتعرض الفنان فيصل العتيبي للتنمر أثناء بث مباشر له على تطبيق تيك توك، وعبر عقب ذلك عن استيائه وحزنه من تلك الحملة العنصرية، قائلا أنه سيقوم بإغلاق جميع حساباته وسيضيف فقط من يرغب بهم.
فيصل العتيبي يتعرض لتعليقات عنصرية مُسيئة💔! pic.twitter.com/A4Oj1CwnaY
— Gorgeous (@gorgeous4ew) October 30, 2022
مش عنصرية ،، ولا تنمر
انما حقيقة ،، الاخ #فيصل_العتيبي
لا يمكن ان يكون من اي قبيلة عربية
وهذا لا ينفي عنه انتماءه القبلي
قد يكون من قبيلة افريقية ،، انما عربية لا
اهل مكة ادرى بشعابها .. pic.twitter.com/OZJBxxBT4l
— هـ ا لـة (@algamarhala5) October 31, 2022
وشدد على على أنه من قبيلة عتيبة “رغمًا عن الجميع”، لتنطلق بعد ذلك حملة تضامن واسعة مع العتيبي من قبل مواطنيه ومشاهير آخرين، ردًا على الإساءات التي تعرض لها.
نبغى نشوف #فيصل_العتيبي في موسم الرياض والله صوته حلو
والملكة @AhlamAlShamsi تحكم على صوته بما انه غنى اغنيتها pic.twitter.com/F5Poqsk4rO
— بسام فتيني (@BASSAM_FATINY) October 31, 2022
وكان فيصل قد عبر عن رغبته في الغناء إلى جانب كل من الفنانة الإماراتية أحلام والمطرب رابح صقر، لتنشر بعدها الفنانة أحلام تغريدة قالت فيها: “راح تشاركني حفلي في الرياض، وأنا اللي أتشرف يا حبيبي، صوت ولا أروع، وغنيت حزين وأسرتني، وراح تشاركني حفلي في الرياض”.
راح تشاركني حفلي في الرياض وانا اللي اتشرف يا حبيبي صوت ولا ارووووع وغنيت حزين واسرتني وراح نغنيها مع بعض اوعدك #فيصل_العتيبي 🌹🙏🏻 https://t.co/E1vXCZy49e
— A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) November 4, 2022
في ذات السياق قرر الملحن السعودي، ناصر الصالح، أن يلحن أغنية للعتيبي، وقال في تغريدة له: “دعماً للشاب فيصل العتيبي (16 عاما) أقدم له لحنا هدية مني وأدعمه كصوت سعودي قادم وكلنا معك”.
دعماً للشاب #فيصل_العتيبي اقدم له لحن هديه مني وادعمه كصوت سعودي قادم وكلنا معك
— Nasser Alsaleh (@nasseralsaleh10) November 4, 2022