بعد تعرضه للتنمر بسبب لون بشرته.. أحلام تحقق أمنية شاب سعودي 

تعاطفت الفنانة الإماراتية أحلام مع شاب سعودي تعرض للتنمر بسبب لون بشرته، والتشكيك في انتمائه لقبيلة عتيبة، وصرحت بأنها مستعدة لتحقيق أمنيته في الغناء إلى جانبها.

وتعرض الفنان فيصل العتيبي للتنمر أثناء بث مباشر له على تطبيق تيك توك، وعبر عقب ذلك عن استيائه وحزنه من تلك الحملة العنصرية، قائلا أنه سيقوم بإغلاق جميع حساباته وسيضيف فقط من يرغب بهم.

وشدد على على أنه من قبيلة عتيبة “رغمًا عن الجميع”، لتنطلق بعد ذلك حملة تضامن واسعة مع العتيبي من قبل مواطنيه ومشاهير آخرين، ردًا على الإساءات التي تعرض لها.

وكان فيصل قد عبر عن رغبته في الغناء إلى جانب كل من الفنانة الإماراتية أحلام والمطرب رابح صقر، لتنشر بعدها الفنانة أحلام تغريدة قالت فيها: “راح تشاركني حفلي في الرياض، وأنا اللي أتشرف يا حبيبي، صوت ولا أروع، وغنيت حزين وأسرتني، وراح تشاركني حفلي في الرياض”.

في ذات السياق قرر الملحن السعودي، ناصر الصالح، أن يلحن أغنية للعتيبي، وقال في تغريدة له: “دعماً للشاب فيصل العتيبي (16 عاما) أقدم له لحنا هدية مني وأدعمه كصوت سعودي قادم وكلنا معك”.