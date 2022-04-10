بعد تعرض قاض للإهانة بقسنطينة.. نقابة القضاة تحذر

حذرت النقابة الوطنية للقضاة من التصرفات غير اللائقة الصادرة من قبل أحد المحامين في حق رئيسة الغرفة الخامسة لمجلس قضاء قسنطينة.

وفي السياق ، أصدرت النقابة الوطنية للقضاة فرع قسنطينة بيانا بخصوص حادثة إخلال أحد المحامين بنظام الجلسة ومساسه بالرئيسة من خلال التلفظ بعبارات مسيئة لا تمت لمهنة المحاماة بصلة.

وفي بيان للنقابة الوطنية جاء فيه” وردنا تقرير من قبل رئيسة الغرفة الجزائية الخامسة لمجلس قضاء قسنطينة، بخصوص إخلال المحامي “م،ش” بنظام الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022 أثناء النطق بالقرارات ، وذلك بالمساس بمقام وهيبة هيئتها من خلال توجيه عبارات مسيئة وغير لائقة لرئيسة الجلسة ، لاتمت بصلة لأخلاقيات مهنة الدفاع الذي يخول له التعبير بحرية عن حقوق موكليه المنحصر في نطاق الدعوى”.

وأضافت النقابة “لا يمكن بأي حال أن يتم استغلال مهنة الدفاع لتقليل الاحترام الواجب مع هيئة المجلس والتلفظ بعبارات تشتمل على إساءة لأعضاءها ، والتي تشكل أفعالا مجرمة قانونا، وتحتفظ النقابة باتخاذ ماتراه مناسبا من إجراءات”.

ودعت النقابة في السياق جموع القضاة بمجلس قضاء قسنطينة والمحاكم التابعة له للتضامن مع زميلتهم ، وعدم مراعاة تقاليد المجاملة المتعارف عليها بين القضاة وهيئة الدفاع في تعاملاتهم مع هذا المحامي ، كما دعت الاتحاد الوطني للمحامين لمعالجة هذه الحالات والسلوكيات.