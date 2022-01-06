بعد تعرّضها للتهديد بالقتل.. صحفية مغربية تعلن طلب اللجوء في فرنسا

أعلنت صحفية مغربية عبر قناتها على يوتيوب، طلب اللجوء في فرنسا، بعدما فضحت فساد المخزن، وتعرضت للتهديد بالقتل.

وقالت دنيا فيلالي إنها قدمت تصريحات حصرية لجريدة “ليبيراسيون” الفرنسية، كشفت من خلالها ما تعرضت له من مضايقات من طرف ذباب المخزن الذي هجم عليها في منزلها وهددها بالتصفية الجسدية بعد فضحها لفساده وجرائمه في حق الشعب المغربي.

وكشفت كيف اضطرت للسفر إلى الصين مع زوجها وطلب اللجوء إليها، بعد تهديدها، حيث عاشت هناك أزيد من 5 سنوات، ثم قصدت فرنسا هربا من مضايقات المخزن.

وبحسب ما أفادت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية التي خصصت صفحتين كاملتين في عددها الصادر يوم الإثنين 4 جانفي 2022، لقضية فيلالي، فإن فيديوهاتها التي تحقق في الفساد والقمع الذي تمارسه العائلة المالكة جمعت الملايين من المشاهدات.

وأضافت الصحيفة إنّ فيلالي تقدمت بطلب اللجوء في فرنسا بعد تعرضها للتهديد ومحاولة القتل، بسبب عكوفها على فضح فساد النظام المغربي منذ العام 2016، وهو العام الذي أطلقت فيه قناتها على يوتيوب واستطاعت أن تجمع أزيد من 272 ألف مشترك.

في ذات السياق أورد تقرير ليبيراسيون كيف استطاعت فيلالي بث الرعب في أوساط الذباب المخزني بالرغم من إمكانياتها المتواضعة، مشيرة إلى حملة التشهير ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم هروبها رفقة زوجها عدنان إلى الصين ثم فرنسا.