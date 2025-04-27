بعد تعرّض نفق للقصف.. القسام تبث مشاهد لعملية إنقاذ أسرى الاحتلال لديها

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، مشاهد لعملية إنقاذ بعض أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها من داخل نفق تعرض للقصف في الأيام القليلة الماضية.

ووثق المقطع المصور عملية الحفر داخل نفق تقول القسام إنه انهار بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي بينما كان بداخله مجموعة من الأسر، كما أظهرت اللقطات لحظة تزويد أحدهم بالأكسجين في محاولة لإنقاذ حياته، فيما يظهر وجهه ملطخا بالتراب.

وختمت الكتائب المقطع بعبارة: “إحدى عمليات الإنقاذ التي نفذها مجاهدونا بعد استهداف الطائرات مكان وجود عدد من أسرى العدو”.

عــاجــل | كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية إنقاذ أسرى صهاينة من نفق قصفه جيش الاحتلال قبل عدة أيام pic.twitter.com/aFy9WylEQj — رضوان الأخرس (@rdooan) April 26, 2025

وتفاعل رواد شبكات التواصل مع مقطع الفيديو بعد انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف الكثيرون المشاهد التي يحتوي عليها بالأسطورية، لافتين إلى أنه يتضمن رسالة مهمة للداخل الإسرائيلي مفادها أن رئيس وزرائهم لا يهتم لحياة الأسرى.