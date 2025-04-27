-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بعد تعرّض نفق للقصف.. القسام تبث مشاهد لعملية إنقاذ أسرى الاحتلال لديها

الشروق أونلاين
  • 1647
  • 0
بعد تعرّض نفق للقصف.. القسام تبث مشاهد لعملية إنقاذ أسرى الاحتلال لديها

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، مشاهد لعملية إنقاذ بعض أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها من داخل نفق تعرض للقصف في الأيام القليلة الماضية.

ووثق المقطع المصور عملية الحفر داخل نفق تقول القسام إنه انهار بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي بينما كان بداخله مجموعة من الأسر، كما أظهرت اللقطات لحظة تزويد أحدهم بالأكسجين في محاولة لإنقاذ حياته، فيما يظهر وجهه ملطخا بالتراب.

وختمت الكتائب المقطع بعبارة: “إحدى عمليات الإنقاذ التي نفذها مجاهدونا بعد استهداف الطائرات مكان وجود عدد من أسرى العدو”.

وتفاعل رواد شبكات التواصل مع مقطع الفيديو بعد انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف الكثيرون المشاهد التي يحتوي عليها بالأسطورية، لافتين إلى أنه يتضمن رسالة مهمة للداخل الإسرائيلي مفادها أن رئيس وزرائهم لا يهتم لحياة الأسرى.

مقالات ذات صلة
التطبيع يضع المملكة المغربية أمام لحظة تاريخية فارقة

التطبيع يضع المملكة المغربية أمام لحظة تاريخية فارقة

مقتل مُصل داخل مسجد بفرنسا.. مسجد بباريس يدين

مقتل مُصل داخل مسجد بفرنسا.. مسجد بباريس يدين

إحصائيات مروعة.. الاحتلال أباد 9 عائلات يومياً منذ بدء الحرب

إحصائيات مروعة.. الاحتلال أباد 9 عائلات يومياً منذ بدء الحرب

تشييع جنازة البابا فرانسيس بحضور قادة وزعماء العالم

تشييع جنازة البابا فرانسيس بحضور قادة وزعماء العالم

إلغاء وتعليق مذكرة اعتقال نتنياهو.. الجنائية الدولية تُوضح

إلغاء وتعليق مذكرة اعتقال نتنياهو.. الجنائية الدولية تُوضح

تحذيرات أمريكية شديدة لرعاياها بخصوص السفر إلى المغرب

تحذيرات أمريكية شديدة لرعاياها بخصوص السفر إلى المغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد