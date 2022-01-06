بعد تقريره السوداوي عن الجزائر.. البنك الدولي يصدر أول تعليق  

رد البنك الدولي على مقالات صحفية هاجمته بعد تقريره المتعلق برصد الوضع الاقتصادي في الجزائر”، قائلا أنها تضمنت معلومات غير دقيقة حول محتويات التقرير.

وقال البنك في بيان له أن “مجموعة البنك الدولي هي مؤسسة إنمائية دولية، الجزائر عضو مهم فيها وموظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي يخدمون أغراض المؤسسة فقط”.

وأضاف البيان في رده على المقالات الصحفية أن تقريره يستند إلى البيانات المتاحة للجمهور ويخضع لمراجعة شاملة للجودة قبل نشره أو على البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء.

وتابع قائلا أن الهدف من التقارير هو تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وأضاف البيان “لقد لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات قد اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها، على الرغم من كونها غير مقبولة، فلن يتم الرد على هذه الملاحظات، حيث نعتبر أنها لا يمكن أن تكون حجة ولا تشكل عنصرًا للنقاش”.

وتابع البنك “مجموعة البنك الدولي هي مؤسسة إنمائية دولية، الجزائر عضو مهم في مجموعة البنك الدولي وموظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي يخدمون أغراض المؤسسة فقط”.

وللتذكير فقد تضمن تقرير البنك الدولي استنتاجات وصفت بالسياسية وغير الواقعية ولاتمت إلى الجانب المالي بصلة.

كما ذكر التقرير بأنه تغاضى عن النتائج الاقتصادية الجيدة والاجتماعية للجزائر، وتجرأ على اختراع أرقام حول “وجود مزعوم للفقر في الجزائر” رغم أن تقارير الأمم المتحدة صنفت الجزائر أول بلد افريقي في مجال الأمن الغذائي.