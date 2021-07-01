بعد تقرير إخباري أساء له.. وسم الشيخ الألباني الأكثر تداولا في الجزائر والعالم العربي

تصدر اسم محمد ناصر الدين الألباني الترند في العالم العربي والجزائر بعد الزج باسمه في تقرير لقناة سعودية يتحدث عن “الجماعات الإرهابية”.

ويعد محمد ناصر الألباني أحد أبرز علماء الحديث النبوي وخصوصا فيما يتعلق بعلوم الجرح والتعديل، وفقا لما هو منشور على موقعه الرسمي.

وتم تداول اسم ناصر الدين الألباني على نطاق واسع في الجزائر والسعودية وعدد من الدول العربية بعد تقرير لقناة الإخبارية السعودية جاء فيه أن “ناصر الدين الألباني هو مؤسس جماعة أهل الحديث، التي انبثقت منها جماعات أخرى أبرزها الجماعة السلفية المحتسبة، والتي ساهم أفرادها بالتعدي على مهام الدولة والقيام بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وتناول التقرير الحديث عن جماعة “جهيمان” أو”الجماعة السلفية”، والتي “يفضل منتسبوها التسمي بأهل الحديث، والتي بدأت بفكرة دعوية، وانتهت إلى احتلال المسجد الحرام”.

وعبر نشطاء ومدونون عن غضبهم من قناة الإخبارية ودشنوا وسوم “الاخباريه تسيئ للشيخ الالباني” و”الألباني شيخ الحديث والسنة” تصدروا قائمة الأكثر تداولًا في موقع تويتر بالوطن العربي.

وولد محمد ناصر الدين الألباني العام 1914 ميلاديا في مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا – حينئذ – عن أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، فكان والده مرجعاً للناس يعلمهم ويرشدهم.

أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات حتى صار من أصحاب الشهرة فيها، وأخذ يتكسب رزقه منها، وقد وفرت له هذه المهنه وقتاً جيداً للمطالعة والدراسة، وهيأت له هجرته للشام معرفة باللغة العربية والاطلاع على العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية.

اختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي، التي عزمت الجامعة على إصدارها عام 1955، واختير عضواً في لجنة الحديث، التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر وسوريا.

انتدب من الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس الأسبق لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للدعوة في مصر والمغرب وبريطانيا للدعوة إلى التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة والمنهج الإسلامي الحق.

للألباني عدة مؤلفات وتحقيقات، تجاوزت على المائة، وترجم كثير منها إلى لغات مختلفة، ومن أبرزها، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، وصفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها.

وتوفي الألباني رحمه الله قبيل في 2 أكتوبر 1999، وفقا لما جاء على موقعه الرسمي.