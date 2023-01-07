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بعد تلقيه نبأ وفاة نجله.. نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى

الشروق أونلاين
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بعد تلقيه نبأ وفاة نجله.. نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى
الأرشيف
جورج وسوف رفقة نجله الراحل

نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى، بعد تلقيه نبأ وفاة نجله الأكبر وديع، الذي توفي، مساء الجمعة.  

وكتب الصحفي اللبناني، إيلي مرحب عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “سلطان الطرب جورج وسوف يُنقل إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة ابنه وديع.. الله يصبرك ويعطيك الصحة”.

وكان وديع نجل الفنان جورج وسوف، قد توفي مساء الجمعة، على خلفية تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب عملية تكميم للمعدة، أجراها الأسبوع الماضي بإحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان وديع وسوف قد تعرض لمضاعفات خطيرة خلال الساعات الماضية نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات بيروت، حيث حجز داخل العناية المركزة، وتم نقل وحدات دم له.

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