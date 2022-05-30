بعد تلميح بلماضي.. ديلور يتصدّر تغريدات الجزائريين في تويتر
بعد حديث الناخب الوطني جمال بلماضي عن إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب، قفز لاعب نيس أندي ديلور إلى صدارة اهتمام جمهور الكرة الجزائرية على تويتر.
وأصبح وسم “Delort” الأول في فئة الرياضة، بين الوسوم الأكثر شعبية بين مستخدمي تويتر في الجزائر.
وقال بلماضي في ندوة صحفية عقدها بسيدي موسى إنّ أبواب المنتخب ستبقى مفتوحة أمام جميع اللاعبين الجاهزين لحمل الألوان الوطنية.
ولم يستثني بلماضي ديلور من ذلك، حيث أكّد بصريح العبارة، أنّه قد يستدعيه في تربصات لاحقة، لسدّ الفراغ الذي يعانيه خطّ الهجوم.
🎙 | Djamel Belmadi 🇩🇿 :
« Islam Slimani n’a pas joué depuis longtemps ? Sortez-moi un attaquant algérien disponible maintenant. Delort ? Je l’attendais cette question (rires), InshAllah ça s’arrangera. » 👀 pic.twitter.com/BoGBfgAADV
— La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) May 30, 2022
Djamel Belmadi🎙: “ Delort ? Inshallah ça va rentrer dans l’ordre.”
— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) May 30, 2022
🇩🇿 Andy Delort vers un retour en sélection algérienne !https://t.co/MSSijuKJoF
— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 30, 2022
Je ne serai pas surpris de revoir Delort en sélection, Belmadi a pardonné Belkebla pour ce qu’il a fait devant tout le monde aussi avant la CAN2019, et c’était d’ailleurs l’occasion de voir Andy avec l’EN.
— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) May 30, 2022
جمال بلماضي: نحن أفضل من جميع الفرق المتأهلة إلى المونديال
عقد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، بقاعة المحاضرات التابعة للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.
وتسبق ندوة بلماضي، مقابلتي أوغندا وتنزانيا، مطلع شهر جوان، لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.
أهم ماجاء في ندوة بلماضي الصحفية:
- جميع اللاعبين مرحّب بهم في المنتخب، باستثناء الذين يعلنون اعتزالهم دوليا.
- بخصوص إستدعاء ديلور قد تعود الأمور إلى مجاريها مع مرور الوقت.
- ليس لدي أي أمر شخصي مع ديلور.
- ديلور لاعب مثالي عندما كان معنا لكن سبب ماحدث هو موقفه من اللعب للمنتخب.
- ليس مهما أين يقضي محرز عطلته لأنه قدم مبررا طبيا لغيابه.
- لا يمكن الكشف عن تفاصيل إصابة محرز.
- صحة اللاعبين أهمّ من كل المباريات ولن أجبر أي لاعب مصاب على المشاركة في أي لقاء.
- أوغندا فريق صعب وقد سبّبوا مشكلات لمنتخب قوي مثل مالي.
- مستوى المنتخبات في هذه التصفيات متقارب، ولا توجد فرق كبيرة وأخرى صغيرة.
- تابعت اللاعب بن عياد منذ فترة طويلة وهو كفء ويتمتع بشخصية قوية.
- لقد كونّنا مجموعة تستحقّ التأهل إلى المونديال.
- تعرضنا للظلم التحكيمي عدّة مرات منذ فوزنا باللقب الإفريقي في 2019.
- في السنغال كلّ البلد وقف مع إدريسا غويي عندما تعرّض للظلم في فرنسا.
- لكن في الجزائر التزم بعض الصحفيين الحياد، فيما قام آخرون بالدفاع عن الموقف المعاكس.
- اقترحت إجراء حوار مفتوح مع الصحفيين والمحلّلين الرياضيين حول وضع الكرة الجزائرية.
- نحن أفضل من جميع الفرق المتأهلة إلى المونديال وقد فزنا على معظمها.
- خسارتنا أمام الكاميرون في الثواني الأخيرة لم تكن بسبب احتفالنا بهدف توبة.
- في بعض المناصب نحن مضطرون أحيانا لاستدعاء لاعبين يعانون من نقص المنافسة.