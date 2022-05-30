بعد تلميح بلماضي.. ديلور يتصدّر تغريدات الجزائريين في تويتر

بعد حديث الناخب الوطني جمال بلماضي عن إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب، قفز لاعب نيس أندي ديلور إلى صدارة اهتمام جمهور الكرة الجزائرية على تويتر.

وأصبح وسم “Delort” الأول في فئة الرياضة، بين الوسوم الأكثر شعبية بين مستخدمي تويتر في الجزائر.

وقال بلماضي في ندوة صحفية عقدها بسيدي موسى إنّ أبواب المنتخب ستبقى مفتوحة أمام جميع اللاعبين الجاهزين لحمل الألوان الوطنية.

ولم يستثني بلماضي ديلور من ذلك، حيث أكّد بصريح العبارة، أنّه قد يستدعيه في تربصات لاحقة، لسدّ الفراغ الذي يعانيه خطّ الهجوم.

جمال بلماضي: نحن أفضل من جميع الفرق المتأهلة إلى المونديال

عقد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، بقاعة المحاضرات التابعة للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وتسبق ندوة بلماضي، مقابلتي أوغندا وتنزانيا، مطلع شهر جوان، لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

أهم ماجاء في ندوة بلماضي الصحفية: