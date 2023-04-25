بعد تنظيم الجزائر الباهر لـ “الشان.. الاتحاد الافريقي يُقرّر

أحيت الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِتنظيمها الباهر لِهذه المنافسة في شهرَي جانفي وفيفري الماضيَين.

وعوّل بعضهم على دفن هذه المسابقة، مُستغلّين مناصبهم في “الكاف”، بينهم المغربي فوزي لقجع. لكن نسخة الجزائر شجّعت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي على بعث بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين من تحت الرّماد.

وأعلنت “الكاف”، الثلاثاء، عن فتح بات الترشيحات لِتنظيم “شان” 2024، وحدّدت تاريخ السّادس من ماي المقبل آخر أجل لِاستلام الملفّات.

وكانت الجزائر قد استضافت طبعة غير مسبوقة لـ “الشان”، بِملاعب عالمية، ومرافق أخرى فخمة وعصرية. فحصدت بلادنا الامتياز، وبقي فوزي لقجع عجوزا بلا عكّاز!