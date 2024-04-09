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رياضة

بعد تهديدات “داعش”.. تعزيزات أمنية بملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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بعد تهديدات “داعش”.. تعزيزات أمنية بملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
أرشيف
ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تعزيز الإجراءات الأمنية بملاعب دوري أبطال أوروبا الـ4 التي ستشهد مواجهات ذهاب دور ربع النهائي بعد تهديدات “داعش” بشن هجمات عليها.

وكشفت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، أن تنظيم “داعش” الإرهابي يهدد بشن هجمات في الملاعب الأربعة التي تستضيف مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعد نشر صورة مكتوب عليها عبارة “اقتلوهم جميعا”، وأسماء الملاعب الأربعة التي ستلعب فيها المباراة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، لم يتغير شيء في الوقت الحالي، لكن قوات الأمن يتابعون بعناية فائقة مع إجراءات مراقبة خاصة حيث تعتبر المباراة شديدة الخطورة من قبل وزارة الداخلية.

وكتبت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية: شهدت مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بالفعل انتشارا أمنيا كبيرا، لكن حالة التأهب الآن زادت إلى حد ما بعد إعلان التهديد.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملاعب الإمارات “أرسنال” وحديقة الأمراء “باريس سان جيرمان” وستيفاس متروبوليتانو “أتلتيكو مدريد”، وسانتياغو برنابيو “ريال مدريد”.

ويلتقي سهرة الثلاثاء، مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، فيما يواجه أرسنال ضيفه بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة، على أن يلتقي غدا الأربعاء، برشلونة مع باريس سان جيرمان، فيما يواجه بروسيا دورتموند فريق أتلتيكو مدريد.

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