بعد تهديدها بالطرد من الكونغرس.. نائبة مسلمة تهاجم زعيم الجمهوريين 

انتقدت نائبة مسلمة في الكونغرس الأمريكي زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي لإبعادها من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واصفة الأمر بأنه استمرار لخطاب الإسلاموفوبيا من الحزب الجمهوري.

وقالت إلهان عمر في بيان لها، إنه منذ اللحظة التي تم انتخابها فيها، جعل الحزب الجمهوري مهمته استخدام الخوف وكراهية الأجانب، وكراهية الإسلام والعنصرية لاستهدافها على أرضية البيت ومن خلال إعلانات حملتها بملايين الدولارات.

وأضافت: “سواء كانت مارجوري تايلور جرين تحمل مسدسا بجوار رأسي في إعلانات الحملة أو دونالد ترامب يهدد بـ “إعادتي” إلى بلدي، على الرغم من أنني كنت مواطنة فخورة بالولايات المتحدة لأكثر من 20 عاما، أدى هذا التدفق المستمر من الكراهية إلى مئات التهديدات بالقتل والمؤامرات ذات المصداقية ضدي وضدي وعائلتي”.

وأشارت عضوة الكونغرس في مينيسوتا أن الحزب الجمهوري “تسامح علانية” مع معاداة السامية، والكراهية ضد المسلمين والعنصرية في حزبهم، مستشهدة بتعليقات مكارثي السابقة بأن المليارديرات اليهود كانوا يحاولون شراء انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 وترقية النائب توم إمير، المنتخب حديثا من المرتبة الثالثة في مجلس النواب الجمهوري.

واستمرت إلهان في توجيه الانتقادات لزعيم الأغلبية في الحزب الجمهوري قائلة إن جهوده لا تفعل شيئا سوى نشر الخوف والكراهية ضد الأمريكيين من أصل صومالي، وضد أي شخص يشاركها هويتها، وفقا لما نشرته صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

يذكر أن مكارثي وجه تهديده لإلهان عمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الأمر سيحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لطردها من الكونغرس.

وقال الجمهوري من كاليفورنيا أمام حشد في اجتماع قيادة التحالف اليهودي الجمهوري في عام 2022 في لاس فيغاس: “نشاهد معاداة السامية تنمو ليس فقط في حرم جامعتنا، لكننا شاهدناها تنمو في قاعات الكونغرس”.