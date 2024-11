بعد تهديد بـ “هجوم كبير”.. السفارة الأمريكية تُغلق أبوابها في كييف

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية، كييف، إنها ستغلق أبوابها، الأربعاء، بعد أن تلقت “معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل” في نفس اليوم.

وقال قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس، إن السفارة الأمريكية في كييف، تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم الأربعاء وستغلق أبوابها.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 20, 2024