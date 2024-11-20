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بعد تهديد بـ “هجوم كبير”.. السفارة الأمريكية تُغلق أبوابها في كييف

الشروق أونلاين
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بعد تهديد بـ “هجوم كبير”.. السفارة الأمريكية تُغلق أبوابها في كييف

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية، كييف، إنها ستغلق أبوابها، الأربعاء، بعد أن تلقت “معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل” في نفس اليوم.

وقال قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس، إن السفارة الأمريكية في كييف، تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم الأربعاء وستغلق أبوابها.

وذكرت السفارة أنها “تلقت معلومات دقيقة بشأن هجوم جوي كبير محتمل في 20 نوفمبر” مضيفة: “كإجراء احترازي، سيتم إغلاق السفارة والطلب من موظفيها الاحتماء في أماكنهم”، وأوصت رعاياها “بالاستعداد للاحتماء بشكل فوري في حال إعلان إنذار جوي”.

ويذكر أن هذا التحدير يأتي بعد أيام على سماح إدارة بايدن لأكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لاستهداف عمق الأراضي الروسية، في تطورت عقّبت عليه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاثنين، قائلة إن استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أهداف داخل روسيا من شأنه أن يشكل “مشاركة مباشرة” للولايات المتحدة في الحرب.

للتذكير فقد وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، مرسوما رئاسيا يُحدِّثُ العقيدة النوية الروسية، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ توقيعه اليوم.

وكان بوتين قد طلب من مجلس الأمن الروسي، في سبتمبر الماضي، “بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي”.

وقال الكرملين تعليقا على توقيع المرسوم، “إن تحديث العقيدة النووية الروسية كان أمرا ضروريا لجعلها تتماشى مع الوضع السياسي الراهن”.

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