بعد تورط إعلامية شهيرة في الاتجار به.. تحذير الفتيات من عقار “الاغتصاب”

حذّر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر من تناول عقار “GHB” بشكل سيئ ولغير الغرض المخصص له، وذلك عقب القبض على إعلامية شهيرة متهمة بحيازته والاتجار به رفقة شخص أجنبي.

وأوضح البيان أن “العقار من مادة كيميائية يصنف من العقاقير النفسية ويستخدم في التخدير كما يستخدم مع مرضى النوم القهري، لكنه يستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم”.

وأضاف أنه “تم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينات في بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له، وأصبح غير مصرح بتداوله من وقتها، نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم في عمليات التخدير بالمستشفيات، كما أنه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية”.

ووجه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عدة نصائح للشباب خاصة الفتيات أهمها:

ـ عدم تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق بهم، أو التواجد في أماكن مشبوهة.

ـ عدم تناول أي مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة.

يذكر أن عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB يأتي على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للذوبان ويسئ البعض استخدامه بوضعه في المشروبات، ويفقد من يتناوله القدرة على المقاومة تماما.

يعرف بمخدر الاغتصاب لأنه عديم اللون والطعم ويؤدى إلى فقدان الوعي وضعف الذاكرة وقد يؤدي أيضا الى الوفاة في حالة زيادة الجرعة.

ومنذ أيام قليلة كشفت تقارير إخبارية تفاصيل الإيقاع بإعلامية مصرية شهيرة، تورطت مع شخص أجنبي في الاتجار بمخدر “اغتصاب الفتيات”.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية المصرية أن “معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت متاجرة أحد العناصر الإجرامية ـ يحمل جنسية إحدى الدول ـ ومقيم في التجمع الخامس بالقاهرة، في مخدر GHP عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيدا لتهريبه إلى مصر”.

أعلنت وزارة #الداخلية القبض على إعلامية وصانعة محتوى وعنصر إجرامي (أجنبي الجنسية) بحوزتهما أكثر من 180 لتر من مخدر GHP، المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات، بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه، وتولت النيابة التحقيق#الشرق_مصر #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/zS6oT6A3r9 — الشرق للأخبار – مصر (@AsharqNewsEGY) November 16, 2024

ويطلق على العقار المصادر “مخدر اغتصاب الفتيات”، والذي قد تتناوله الضحية عن طيب خاطر لأغراض ترفيهية، أو قد يتم تقديمه بطريقة سرية حيث عادة ما يتم إذابته في عصير مركز أو مشروب كحولي.

وينتج عن تعاطي مخدر الاغتصاب تأثيرات فسيولوجية أو ذهنية مؤقتة، أو كليهما، تجعل الفتيات غير قادرات على بذل أي جهد، أو القيام بردة الفعل الطبيعية تجاه خطر يهددهن.

وأضاف البيان أن “خطة التهريب، كانت تتضمن تعبئة المخدر داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانا في عمليات التمويه لتهريب المخدر إلى داخل البلاد ثم ترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة”.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (180 لتر من مخدر اغتصاب الفتيات GHP”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

وتابعت: “كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولها معلومات جنائية)؛ لترويجها المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي، وعثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة GHP المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة”.

وأوضحت الوزارة، أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بقرابة 145 مليون جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقالت بعض المصادر إن الإعلامية المعنية تدعى داليا. ف، وهي مقدمة برامج تلفزيونية وبلوغر شهيرة، تقوم بإنشاء محتوى خادش ومسيء، جذبت من خلاله ملايين المشاهدات.

تمتلك عبر منصة “يوتيوب” أكثر من 250 ألف متابع، كما حصدت ملايين المشاهدات أيضا عبر صفحتها على “فيسبوك” التي يتابعها أكثر من مليون و300 شخص، وتعتمد على إنشاء فيديوهات مبتذلة.