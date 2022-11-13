بعد توقفه 11 عاما .. مسلسل “طاش ما طاش” يعود في رمضان المقبل
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عودة مسلسل “طاش ما طاش” في رمضان 2023.
ونشر آل الشيخ صورة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تجمع أبطال المسلسل الفنان ناصر القصبي والفنان عبد الله السدحان من التحضيرات الخاصة بالعمل .
وكتب “الشيخ” في تعليقه على الصورة: “التحضير لطاش ما طاش إن شاء الله رمضان القادم مع العملاقة mbc وبرعاية الترفيه ” .
العمل الفني الذي رسم الابتسامة وخلد ذكريات لا تنسى في 18 جزء 💫
طاش ما طاش يعود من جديد في رمضان المقبل 😍✨
برعاية #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/tD00JLhkES
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 11, 2022
يذكر أن مسلسل “طاش ما طاش” يعد من أشهر المسلسلات في الدراما السعودية والذي يتسم بالطابع الكوميدي الساخر في مناقشة قضايا المجتمع السعودي .
والمسلسل المكون من 18 جزء بدأ إنتاجه في عام 1992 ولكن تم عرض الجزء الأول منه في عام 1993، وهو فكرة ناصر القصبي وعبد الله السدحان وشاركهما في بطولته نخبة من الممثلين بالسعودية والوطن العربي .
طاش ما طاش كان سابق عصره ، عوداً حميداً..
#طاش_في_رمضان_علي_MBC#طاش_ما_طاش pic.twitter.com/73VOfpfb0w
— مراد (@Murotaibi5) November 11, 2022
وتم إنتاج الجزء الـ 18 والأخير من مسلسل طاش ما طاش في عام 2011 واتفق كلا من القصبي والسدحان حينها على توقف المسلسل بشكل نهائي.