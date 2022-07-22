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بعد توقف دام سنتين.. مهرجان تميقاد الدولي يعود من جديد

الشروق أونلاين
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بعد توقف دام سنتين.. مهرجان تميقاد الدولي يعود من جديد
الأرشيف

ستنطلق مساء الـ27 جويلية الجاري تظاهرة المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد في طبعته الـ 42، حسبما علم الجمعة من محافظة المهرجان.

وسيتميز الحفل الافتتاحي للتظاهرة التي ستدوم إلى غاية الـ31 جويلية الجاري، وفق الإذاعة الوطنية بتقديم استعراض فني متنوع سينطلق من الساحة المحاذية لمسجد أول نوفمبر ليجوب وسط مدينة باتنة وصولا إلى ساحة الشهداء بممرات الشهيد مصطفى بن بولعيد.

وستشارك في المهرجان الذي غاب لسنتين بسبب جائحة كورونا، عدة أسماء فنية معروفة من الجزائر وكذا فلسطين وتونس ولبنان.

واستنادا لذات المصدر، فقد تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والفنية العريقة بما في ذلك مسرح الهواء الطلق المحاذي لموقع المدينة الأثرية الذي أصبح منذ سنوات يحتضن سهرات تاموقادي.

ومن المنتظر أن تبرمج سهرات فنية موازية لسهرات المهرجان ببعض مدن الولاية لفائدة عشاق الفن الأصيل الذين سيتعذر عليهم التنقل إلى مدينة تيمقاد لمتابعة سهرات التظاهرة بمسرح الهواء الطلق.

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