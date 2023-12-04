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بعد توقف دام شهرين.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد

الشروق أونلاين
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بعد توقف دام شهرين.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد

استأنفت محكمة الكيان المركزية بمدينة القدس، الاثنين، محاكمة رئيس وزراء  الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية تهم فساد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “بعد توقف استمر شهرين استؤنفت بالمحكمة المركزية محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وأشارت الهيئة  إلى أن المحكمة ستواصل الاستماع إلى شهادات في عدد من الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو.

من جانبه، قال موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي، إن “نتنياهو معفى من المثول أمام هذه الجلسات، ولكن قد يُطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة”.

وأضاف: “إذا استمرت الحرب لعدة أشهر، فلا بد من طرح السؤال حول كيفية إجراء الحرب وجلسات الاستماع في المحكمة في الوقت نفسه”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 ماي 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.

وتستأنف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة بعدما انتهت في 1 ديسمب الجاري، هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

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