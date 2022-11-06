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بعد توقف دام لأشهر.. استئناف رحلات القطارات الليلية عبر هذا الخط

الشروق أونلاين
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بعد توقف دام لأشهر.. استئناف رحلات القطارات الليلية عبر هذا الخط
ح.م

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة عن استئناف رحلات القطار الليلية على خط وهران بشار.

وأوضحت الشركة أن رحلات القطار عبر خط وهران – بشار كانت متوقفة لفترة طويلة بسبب ظاهرة تكدس الرمال على خط السكة الحديدية.

بالفيديو.. شركة النقل بالسكك الحديدية تكشف المزايا الـ6 للقطارات الليلية

وفي سبتمبر 2022، كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن ما توفره القطارات الليلية من مزايا للمسافرين.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” فيديو يوضح ما يتوفر في القطارات الليلية.

1- قطارات مجهزة بعربات أعيد تأهيلها لتستجيب لكل مستلزمات راحة المسافر من كراسي، أسرة وأفرشة مريحة.

2- يتوفر بالقطارات غرف ذات الـ 4 و 6 أسرة للعائلات مع توفر قوابس كهربائية ومنافذ USB لشحن الأجهزة الكهربائية.

3- توفير أبواب مؤمنة.

4- توفر كفتيريا لاقتناء الاحتياجات.

5- مجهزة بمراحيض.

6- توفر الأمن داخل العربات لقضاء رحلات مريحة.

كما أشارت المؤسسة إلى أن القطارات الليلية تعمل على العديد من الخطوط الطويلة منها خط الجزائر – توقرت وخط الجزائر – عنابة والجزائر – تبسة بالإضافة لخط وهران – بشار.

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