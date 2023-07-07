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اقتصاد

بعد توقف دام 5 سنوات.. عودة نشاط الخط البحري بين عنابة وأوروبا

الشروق أونلاين
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بعد توقف دام 5 سنوات.. عودة نشاط الخط البحري بين عنابة وأوروبا
ح.م
رسو باخرة "الجزائر 2" بالمحطة البحرية الجديدة لمدينة عنابة

استأنفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري النشاط عبر الخط البحري الرابط بين عنابة وأوروبا بعد توقف دام 5 سنوات.

ووصلت، الجمعة أول رحلة بحرية لأبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الى المحطة البحرية الجديدة بعنابة قادمين من مدينة مرسيليا (فرنسا) بعد توقف دام 5 سنوات.

فبعد توقف لنشاط النقل البحري للمسافرين من وإلى عنابة دام خمس سنوات, تستقبل  الولاية أول سفينة للنقل البحري للمسافرين على متنها 1059 مسافرا.

وبعد رسو باخرة “الجزائر 2” بالمحطة البحرية الجديدة لمدينة عنابة، جرى استقبال أبناء الجالية من قبل والي عنابة،جمال الدين بريمى رفقة سلطات الولاية والمسؤولين بمختلف الأسلاك المعنية بالعملية الذين وقفوا على ظروف الاستقبال واتمام إجراءات الدخول.

ويتضمن برنامج الرحلات البحرية لنقل المسافرين لموسم الاصطياف الجاري عدة رحلات على الخط الذي يربط عنابة بمرسيليا بفرنسا وجنوى بإيطاليا.

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