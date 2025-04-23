بعد توقف دام 6 سنوات.. “التليفريك” يعود للعمل في قسنطينة

تم إعادة تشغيل المصعد الهوائي (التليفريك) لمدينة قسنطينة بعد فترة توقف لأجل أشغال إعادة التأهيل دامت ستة سنوات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن محطات التليفريك الثلاث الأمير عبد القادر، ساحة أول نوفمبر، والمستشفى الجامعي شهدت يوم أمس الثلاثاء إقبالاً كثيفًا منذ الساعات الأولى لإعادة تشغيله، حيث أعرب الركاب عن ارتياحهم الكبير لهذه العودة، التي تُمثل بحسبهم أكثر من مجرد وسيلة نقل، بل تجربة بانورامية مميزة تطل على معالم المدينة العتيقة.

وأوضحت مديرية النقل لولاية قسنطينة أن عملية التأهيل شملت تحديث أنظمة السلامة وتحسين مستوى الخدمات، مع التقيّد الصارم بمعايير الصيانة الدورية والتدابير الوقائية، حرصًا على سلامة الركاب وراحتهم.

ويضم المصعد الهوائي 48 عربة، تسع كل واحدة منها 10 ركاب، مع انطلاق عربة جديدة كل 20 ثانية. ويربط المصعد حي طاطاش بلقاسم وسط المدينة بالمركز الاستشفائي الجامعي عبر مسافة 425 مترًا، ويمتد إلى المستشفى بحي الأمير عبد القادر على مسافة 1.100 متر. وتُقدَّر طاقته الاستيعابية بنحو 20 ألف مسافر يوميًا، ما يساهم في تخفيف الضغط المروري على جسر سيدي مسيد المعلق.