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بعد توقف دام 9 سنوات.. عودة المعتمرين الإيرانيين إلى البقاع المقدسة

الشروق أونلاين
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بعد توقف دام 9 سنوات.. عودة المعتمرين الإيرانيين إلى البقاع المقدسة
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سيعود المعتمرون الإيرانيون إلى أداء مناسك العمرة في البقاع المقدسة بعد انقطاع دام 9 سنوات.

سيعود المعتمرون الإيرانيون إلى أداء مناسك العمرة في البقاع المقدسة بعد انقطاع دام تسعة سنوات وهذا بعد أن انتهت القطيعة بين كل من إيران والمملكة السعودية شهر مارس في العام الماضي وعودة العلاقات بين البلدين.

وحسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إيرنا) عن المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، رضا نخجواني، فإنه سيتم إيفاد المعتمرين الإيرانيين إلى بيت الله الحرام عبر 10 مطارات في جميع أنحاء البلاد، وهي المطارات التي تعرف تأهبا للعملية.

وأشار ذات المتحدث، الذي أكد أن مناسك العمرة لا تقل أهمية عن مناسك الحج، إلى أن مناسك العمرة ستبدأ من 3 جانفي لتستمر لغاية 18 مارس 2024.

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