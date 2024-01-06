بعد توقف لـ 3 أيام.. استئناف رحلات القطار من العاصمة نحو هذه الوجهات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف رحلات القطار المتجهة نحو الولايات الشرقية والتي توقفت بسبب حادث انحراف قطار لنقل البضائع ببومرداس الأربعاء الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن حركة سير القطارات على الجهة الشرقية، ستستأنف بداية من السبت حسب التوقيت اليومي على خطوط (البويرة، باتنة، بجاية، تقرت، تبسة، وعنابة).

وأضافت الشركة أن حركة سير القطارات نحو المناطق الشرقية للبلاد كانت متوقفة مؤقتا بسبب انحراف قطار لنقل البضائع عن السكة الحديدية بمنطقة بني عمران في ولاية بومرداس.

وأكدت أن فرقها التقنية واللوجستية سارعت لرفع العربات المتضررة وتحرير السكة الحديدية وصيانتها لضمان السير الأمثل للقطارات عليها.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا التوقف الخارج عن إرادتها.