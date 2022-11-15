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بعد “تويتر” و”ميتا”.. “أمازون” تستعدّ لتسريح 10 آلاف موظف

الشروق أونلاين
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بعد “تويتر” و”ميتا”.. “أمازون” تستعدّ لتسريح 10 آلاف موظف
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جيف بيزوس

نقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الإثنين، أن شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية، تخطط لتسريح نحو 10 آلاف موظف، ابتداء من هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن خطة تقليص الوظائف الجديدة في أمازون ستركز على وحدة الأجهزة، التي تضم المساعد الصوتي أليكسا. بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة، والموارد البشرية.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك، إلغاء أكثر من 11 ألف وظيفة. وهو ما يمثل 13 بالمئة من قوتها العاملة.

كما قام إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، بتسريح ما يقارب نصف العاملين في الشركة، التي استحوذ عليها في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وسرّحت مايكروسوفت أيضا، ما يزيد عن ألف موظف هذه السنة. وهو نفس الأمر بالنسبة لسناب، التي سرّحت في 2022، ما يقارب خمس (20 بالمئة) موظفيها.

بيزوس “الأغنى في العالم” يفكّر في التبرّع بالجزء الأكبر من ثروته

يفكر رائد الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، في التبرّع بالجزء الأكبر من ثروته، التي تصل إلى نحو 124 مليار دولار.

وقد صرّح مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” بذلك، في مقابلة تلفزيونية. حيث ذكر أنه سيخصّص تبرعاته لمكافحة التغير المناخي وللأشخاص الذين يعملون لتوحيد البشرية، على حدّ تعبيره.

فبعد إجابته على سؤال لشبكة “سي إن إن” حول ما إذا كان قادرا على التبرّع بثروته، بالقول:”نعم، سأفعل ذلك”. أوضح الميلياردير إنه يخطّط بالفعل لتكريس الجزء الأكبر من هذه الـ124 مليار، لمكافحة تغير المناخ”.

كما تحدث بيزوس عن “دعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة”.

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