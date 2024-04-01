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بعد جدل واسع.. هذا ما قاله علي جمعة بشأن زرع أعضاء الخنزير لإنقاذ الإنسان!

الشروق أونلاين
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بعد جدل واسع.. هذا ما قاله علي جمعة بشأن زرع أعضاء الخنزير لإنقاذ الإنسان!

بعد جدل واسع أثاره موضوع زراعة أعضاء الخنزير في جسم الإنسان، قال مفتي مصر السابق علي جمعة بجواز ذلك استنادا لمذهب الإمام مالك.

وقال علي جمعة خلال برنامج “نور الدين”، الذي يقدمه على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان: “الخنزير عند جماهير العلماء حيوان نجس ومحرم أكله لكن الإمام مالك يرى أن كل حي طاهر”.

وأضاف بشأن إنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان: “نمشي وراء الإمام مالك ويبقى الخنزير طاهر.. لأن كل حي طاهر عنده بخلاف الشافعي وغيره”.

وتابع: “الحصول على الكلية إذا كانت تجوز من الناحية الطبية لإنقاذ حياة الإنسان وتحسين حياته وهذا لا بأس عليه.. وهذه العملية لا ظلم فيها أو اعتداء.. والاضطرار هنا من أجل إنقاذ حياة الإنسان.. وبالنص نعم يجوز هذا”.

جدير بالذكر أن برنامج “نور الدين”، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه الناس وكيفية التغلب عليها.

ويرد علي جمعة على أسئلة الأطفال التي دائما ما يسألونها لأهاليهم ويجعلونهم في حيرة من أمرهم على شاكلة كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق من نار.

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