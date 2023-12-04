بعد جولة ناجحة لها في كندا.. هذا ما أوضحته منال حدلي للشروق العربي بشأن خبر اعتزالها

أوضحت الفنانة منال حدلي في اتصال مع مجلة الشروق العربي أنها لازالت تنشط في المجال الفني، مُستغربة انتشار شائعات اعتزالها للغناء والفن.

وأضافت الفنانة التي تُعتبر حاليا من أكثر المطربات طلبا في أفراح العائلات الجزائرية وحتى في الحفلات والمهرجانات الفنية: “أستغرب جدا مثل هذه الأخبار!!”.

وأضافت: “من يعود لحواري مع مجلة “الشروق العربي”، أو حتى في مختلف لقاءاتي التلفزيونية، يُدرك أن هذا الجواب كان ردا على سؤال الصحفيين: أين ترين نفسك بعد 10 سنوات؟”.

وتابعت: “لكل فنان قناعاته ورؤيته في الحياة، وأنا أحب جمهوري وأحب أن أشاركه كل شيء، لذا الاعتزال مازال بعيدا”.

وكانت الفنانة منال حدلي قد عادت مؤخرا من جولة فنية قادتها إلى كندا أين أحيت حفلا ناجحا للجالية الجزائرية والمغاربية هناك.

كما تنتظر “حدلي” خلال الفترة الحالية إطلاق أغنيتها الجديدة المصوّرة على طريقة الفيديو كليب من إنتاج عادل إيبيزا، والتي تم تصويرها بحي القصبة وتأجل إطلاقها بسبب الأحداث التي ألمت بإخواننا في غزة.

هذا وتستعد منال لجولة فنية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية بعد طلب متزايد عليها من جاليتنا هناك، لتكون جولتها الأولى في بلاد العم سام.