بعد حادثة المخزن.. اليابان تشدد الحماية للوفد الصحراوي في قمة تيكاد

وفّرت السلطات اليابانية حماية أمنية مشددة للوفد الرسمي للجمهورية العربية الصحراوية المشارك في قمة تيكاد، وذلك تفاديًا لتكرار حادثة الاعتداء التي تعرّض لها سابقا الوفد الصحراوي من طرف عناصر من المخزن.

ويقود الوفد الصحراوي رفيع المستوى في هذا المؤتمر الذي يجمع قادة الدول والحكومات، الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، ممثلا عن رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، ويرافقه كل من وزير الخارجية والشؤون الإفريقية، محمد يسلم بيسط، والسفير المندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، لمن ابا علي.

وقد تم، الأربعاء، افتتاح هذه القمة بحضور رئيس الوزراء الياباني ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وكذا الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية.

وحرصت السلطات اليابانية، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان مشاركة آمنة وسلسة للوفد الصحراوي وحمايته من أي عوائق محتملة قد تشوش على المشاركة العادية له في أشغال هذا المؤتمر.

وللإشارة فقد حاول المغرب بكل الطرق الممكنة إعاقة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية في القمة.

وللتذكير كان الوفد الدبلوماسي المغربي قد تهجم على الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي، لمن ابا علي، خلال اجتماع الخبراء المنعقد يوم 23 أوت 2024 بطوكيو، حيث حاول الدبلوماسي المغربي اختطاف يافطة تحمل إسم الجمهورية الصحراوية من أمام مقعد الممثل الدائم الصحراوي، قبل أن يتدخل دبلوماسيون لوقف هذا الاعتداء وطرح المعتدي المغربي أرضا، وسط استغراب الجميع من همجية هذا الاعتداء.