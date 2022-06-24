بعد حادثة المنصورة.. مقتل طالبة أردنية بالرصاص داخل أسوار الجامعة

تعرضت طالبة أردنية للقتل داخل أسوار جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمّان من طرف شخص مجهول الهوية، وذلك بعد أيام من حادثة مماثلة بمصر.

وأصيبت إيمان ارشيد ذات الـ 21 سنة، بطلقات نارية ليلوذ الجاني بالفرار بعد أن نفذ جريمته، وباءت كل محاولات إسعافها بالفشل ليتم لاحقا الإعلان عن وفاتها نتيجة الإصابة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القاتل أرسل برسالة تهديد للطالبة قائلا فيها إنها ستقلى نفس مصير الطالبة المصرية.

تأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من تعرض نيرة أشرف للقتل بطريقة بشعة على يد زميلها قرب بوابة جامعة المنصورة.

ونعت جامعة العلوم التطبيقية إيمان، الطالبة بكلية التمريض وتعهدت بالملاحقة القضائية فيمن تسبب في مقتلها.

ودعا الأمن العام الأردني إلى عدم نشر وتداول أي أخبار غير موثوقة تتعلق بقضية الفتاة ليتم وضع الرأي العام بمجريات التحقيق أولا بأول، وفق قناة ” الأردن اليوم”.

وقال شقيق الضحية لوكالة” عمون” الإخبارية إن والده أوصل شقيقته إيمان إلى الجامعة صباحا كالعادة.

أضاف، أن العائلة تلقت اتصالا هاتفيا عند الساعة الحادية عشرة يبلغهم أن ابنتهم في المستشفى بعد إجراء الامتحان، ولدى وصولهم إلى المستشفى تفاجأوا بوجود مرتبات من الأجهزة الأمنية أمام غرفتها.

وعن سبب قتلها، أكد الشاب نور أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبررات لذلك.

قال عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية زكريا المباشر، الخميس، إن منفذ جريمة قتل الطالبة ليس طالبا في الجامعة، وأن “القاتل كان يحاول أن يخفي هويته مرتديا قبعة لعدم التعرف عليه، وبعد دخوله الجامعة ذهب إلى الكلية التي تدرس بها الطالبة وبحث عنها وعندما وجدها أطلق 5-6 رصاصات عليها”.