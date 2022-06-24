بعد حادثة المنصورة.. مقتل طالبة أردنية بالرصاص داخل أسوار الجامعة
تعرضت طالبة أردنية للقتل داخل أسوار جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمّان من طرف شخص مجهول الهوية، وذلك بعد أيام من حادثة مماثلة بمصر.
وأصيبت إيمان ارشيد ذات الـ 21 سنة، بطلقات نارية ليلوذ الجاني بالفرار بعد أن نفذ جريمته، وباءت كل محاولات إسعافها بالفشل ليتم لاحقا الإعلان عن وفاتها نتيجة الإصابة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القاتل أرسل برسالة تهديد للطالبة قائلا فيها إنها ستقلى نفس مصير الطالبة المصرية.
تأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من تعرض نيرة أشرف للقتل بطريقة بشعة على يد زميلها قرب بوابة جامعة المنصورة.
ونعت جامعة العلوم التطبيقية إيمان، الطالبة بكلية التمريض وتعهدت بالملاحقة القضائية فيمن تسبب في مقتلها.
ودعا الأمن العام الأردني إلى عدم نشر وتداول أي أخبار غير موثوقة تتعلق بقضية الفتاة ليتم وضع الرأي العام بمجريات التحقيق أولا بأول، وفق قناة ” الأردن اليوم”.
البيان الصادر عن جامعة #العلوم_التطبيقية تعقيبًا على حادثة وفاة الطالبة #إيمان_ارشيد #الأردن_اليوم pic.twitter.com/hVWUUYxZJs
— قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) June 23, 2022
وقال شقيق الضحية لوكالة” عمون” الإخبارية إن والده أوصل شقيقته إيمان إلى الجامعة صباحا كالعادة.
أضاف، أن العائلة تلقت اتصالا هاتفيا عند الساعة الحادية عشرة يبلغهم أن ابنتهم في المستشفى بعد إجراء الامتحان، ولدى وصولهم إلى المستشفى تفاجأوا بوجود مرتبات من الأجهزة الأمنية أمام غرفتها.
وعن سبب قتلها، أكد الشاب نور أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبررات لذلك.
ما خرب الدنيا الا مسلسلات الحب . صار كل شخص حب بنت وبدهاش اياه يروح يقتلها
— فارس صح (@NTdkxTwt9Jnncff) June 23, 2022
قال عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية زكريا المباشر، الخميس، إن منفذ جريمة قتل الطالبة ليس طالبا في الجامعة، وأن “القاتل كان يحاول أن يخفي هويته مرتديا قبعة لعدم التعرف عليه، وبعد دخوله الجامعة ذهب إلى الكلية التي تدرس بها الطالبة وبحث عنها وعندما وجدها أطلق 5-6 رصاصات عليها”.
#إيمان_إرشيد
كالعادة يا سادة، استنكار واستنفار، ندوات واجتماعات، قنوات واستضافات، متخصصون ومتخصصات في الجريمة وأسبابها ودوافعها، وبأنها غريبة طارئة على مجتمعنا الأفلاطونيّ، ونداءات وصراخات، يوم يومان ثلا… وانتهت الفزعة، ونصحو على ما هو أبشع أفظع
— أيمن عبد الحميد الوريدات (@aymanworidat) June 23, 2022