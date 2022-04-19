بعد حادثة امشدالة.. مجلس الأئمة يدعو إلى حماية المساجد

دعا المجلس المستقلّ للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية يوم الإثنين في بيان، إلى معاقبة المتسبّبين في ما اعتبروه “إساءة لحرمة المساجد”. وهذا في سياق ردّ فعل المجلس على حادثة مسجد الهداية بامشدالة في البويرة.

وجاء في بيان مجلس الأئمة أنّ:”المساجد من جملة الشعائر التي يجب أن تحظى بكلّ أسباب الحماية من أي عدوان مادي أو معنوي”.

وتابع البيان:”يطالب المجلس بتجريم أي إساءة أو انتهاك لحرمة المساجد، مهما كانت طبيعة وحجم الإساءة”.

قبل أن يطالب “بمعاقبة المتسبّبين المباشرين في هذه الإساءة. واستعمال سلطة القانون لمنع مثل هذه الخروقات المشينة”.

كما دعا المجلس في بيانه إلى “حماية الأئمة من الاعتداءات والضغوطات الممارسة عليهم، في أثناء تأديتهم لمهامهم في تربية المجتمع وتوجيهه وإرشاده، وحماية قداسة بيوت الله”.

بالفيديو.. طيّ قضية حادثة امشدالة بصلح واعتذار الإمام

ويوم 18 أفريل، قدّم إمام مسجد الهداية في امشدالة بولاية البويرة، اعتذاره لسكان المنطقة “على الانزلاق اللفظي” الذي قام به في حقّ المشاركين في حفل فني ساهر في ساحة عمومية قريبة من المسجد.

وجاء في بيان لولاية البويرة مساء الأحد، أنّ اعتذار الإمام كان نتيجة لمساعي أعيان المنطقة “للتصدي لكل محاولات زرع البلبلة والفتنة”.

وقالت الولاية في بيانها:”بعد تصريح إمام مسجد الهداية بامشدالة عن رغبته في تقديم اعتذار علني لسكان المنطقة. تم تنظيم لقاء صلح وتسامح داخل المسجد”.

وجرى لقاء الصلح بحضور كلّ من “الوالي، رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات الأمنية، مدير الشؤون الدينية، نخبة من الأئمة والمجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية، رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي“.

أول تعليق رسمي على حادثة امشدالة

في أول تعليق لها على حادثة إحياء حفل فني قرب مسجد في بلدية مشدالة، وصفت ولاية البويرة الواقعة بـ”الحادثة اللفظية المعزولة”.

وجاء في بيان للولاية مساء الأحد إنّ “حادثة لفظية معزولة” وقعت بمدينة امشدالة، بمناسبة تنظيم حفل بالساحة العمومية للبلدية، بسبب “انزلاق لفظي من شأنه المساس بمشاعر الناس”.

وأوضح البيان أنّ “السلطات المحلية والأمنية وبعض المنتخبين وأعيان وجمعيات المنطقة، عملوا حين وقوع الحادثة على بذل مساع لتفادي إخراجها عن نطاقها”.

وأضاف:”هذه المساعي سمحت باحتواء الوضع، وهي متواصلة. وذلك إلى جانب الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها”.

ماذا حدث في مشدالة؟

حاصر مجموعة من الأشخاص إماما داخل مسجد بولاية البويرة، بعدما طلب منهم ايقاف حفل غنائي قاموا بتنظيمه قرب ساحته.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر إمام مسجد الهداية ببلدية أمشدالة، يوجه نداء استغاثة للمواطنين عبر مكبرات الصوت، بعدما تلقى تهديدات وتمت محاصرته.

وبحسب ما تم تداوله، فقد دعا الإمام منظمي الحفل لاحترام حرمة الشهر الفضيل وقداسته وتوقيف الحفل الفني الساهر الذي أحيوه بالقرب من المسجد، لكن البعض اعتبرها حرية شخصية حسب شهادات للسكان.