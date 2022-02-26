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رياضة

بعد حادثة بلايلي.. بريست وريمس بقمصان “ضد العنصرية”

سليم.ع
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بعد حادثة بلايلي.. بريست وريمس بقمصان “ضد العنصرية”

أعلن نادي بريست الفرنسي، عن ارتداء لاعبيه ولاعبي نادي ريمس، بمناسبة الجولة 26 من الدوري الفرنسي، قمصان عليها شعار ” كلنا متحدون ضد العنصرية”..
وأكدت إدارة بريست عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القمصان ستحمل شعار “كلنا متحدون ضد العنصرية”، من أجل دعم مكافحة كل أشكال العنصرية.

ويستقبل نادي بريست الذي ينشط في صفوفه يوسف بلايلي، نادي لوريون فيما يتنقل الأحد، ستاد ريمس لمواجهة موناكو.
وتأتي مبادرة نادي بريست مع نادي ستاد ريمس، بعد أسبوع من تعرض الدولي الجزائري يوسف بلايلي لإساءات عنصرية خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

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