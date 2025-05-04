بعد حديث ابنة بيل غيتس عنها.. ماذا نعرف عن متلازمة “أسبرغر”؟

قالت إنه مصاب بها

أثارت ابنة الملياردير الأمريكي “بيل غيتس” عديد التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها إصابة والدها بمتلازمة “أسبرغر” التي لا علاج لها.

وخلال حلقة بودكاست “اتصِلْ بوالدها” (Call Her Daddy)، سألت المذيعة أليكس كوبر، ابنة مؤسس شركة “مايكروسوفت”، البالغة من العمر 22 عاما، عن تجربتها في جلب أصدقائها إلى المنزل وتعريفهم على والدها.

فقالت فيبي غيتس: “بالنسبة للصديق، الأمر مرعب.. أما بالنسبة لي، فالأمر مضحك لأن والدي يعاني من اغتراب اجتماعي، كما قال سابقا، فهو مصاب بمتلازمة أسبرغر”.

ومتلازمة أسبرغر اضطراب عصبي تطوري يندرج ضمن طيف التوحد ويُشار إليه أحيانًا بـ«التوحد عالي الأداء»، وكانت تُعتبر في السابق تشخيصًا منفصلًا، لكن منذ عام 2013، أُدرجت ضمن فئة اضطرابات طيف التوحد. وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5)، تعاني هذه الحالة بصعوبات في التفاعل الاجتماعي وقد يجد الأشخاص المصابون صعوبة في فهم الإشارات الاجتماعية، مثل لغة الجسد أو تعابير الوجه، وقد يظهرون سلوكيات تبدو غير لائقة اجتماعيًّا. غالبًا ما يطور المصابون بها اهتمامًا عميقًا وشبه هوسي بموضوع أو هواية معينة، إضافة إلى تفضيل الروتين الثابت والمقاومة للتغيير، وقد تظهر سلوكيات تكرارية مثل التلويح باليدين، وغالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بأسبرغر ذكاء متوسط أو أعلى من المتوسط، مع مهارات لغوية قوية، لكنهم قد يواجهون تحديات في التواصل العاطفي.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، أن الملياردير لم يعلن عن مثل هذا التشخيص، على الرغم من أنه كتب في مذكراته عن “اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة”.

ففي مذكراته الصادرة عام 2025، قال غيتس إنه “يعتقد أنه لو كان طفلا اليوم لشُخِّص لديه نوع من اضطراب طيف التوحد”.

يذكر أن متلازمة أسبرغر، سُميت على اسم طبيب الأطفال النمساوي هانز أسبرغر، الذي وصف في عام 1944 الأطفال الذين كانوا تحت رعايته، إذ لاحظ أنهم يكافحون من أجل تكوين صداقات، ولديهم صعوبة في فهم إيماءات أو مشاعر الآخرين، وينخرطون في محادثات أحادية الجانب حول اهتماماتهم المفضلة وأظهروا الحماقة.

في عام 1994، تم إدراج تشخيص مرض أسبرغر في الطبعة الرابعة (DSM-IV) من الدليل التشخيصي والإحصائي الأمريكي للاضطرابات العقلية؛ ومع ذلك، حين نشر الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5) في عام 2013، أزيلت المتلازمة، ودمجت أعراضها في اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوحد الكلاسيكي والاضطرابات النمائية الشاملة غير المحددة (PDD-NOS).

وبالمثل، في عام 2021، تم إدراج متلازمة أسبرغر ضمن اضطراب طيف التوحد في التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11).