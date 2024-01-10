بعد حذف حسابه المليوني على تيك توك.. الشيخ محمود الحسنات يهدد بفضح أسماء عربية!

هدد الشيخ الفلسطيني محمود الحسنات بفضح أسماء عربية، بعد حذف حسابه المليوني على منصة تيك توك، والذي يعتبر أكبر حساب ديني على مستوى العالم.

وقال الحسنات في تدوينة نشرها عبر فيسبوك: “إذا لم تقم إدارة منصة التيك توك في دبي باسترجاع حسابي الرسمي والذي يعد أكبر حساب ديني على مستوى العالم في المنصة والذي تم حذفه بعد تجاوزه الـ 9 مليون متابع فإنني سأفصح عن الأسماء العربية التي تدير حذف الحسابات وعن أسرار حساسة أمتلكها أتحفظ عن نشرها في الوقت الحالي”.

وأضاف: “قوموا باسترجاع الحسابات التي تم حذفها خلال الحرب على غزة وعلى رأسها حسابي وإلا فقد أعذر من أنذر والسلام ختام”.

يذكر أن الشيخ محمود سلمان جبريل الحسنات داعية، وخطيب، وكاتب فلسطيني، ولد في مخيم جباليا، في 3 سبتمبر 1989م، مقيم في تركيا.

نشأ وترعرع في قطاع غزة، ويعتبر واحداً من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، إذ يتابعه أكثر من 3.93 مليون على يوتيوب، وأكثر من 5.5 مليون متابع على الفيسبوك، ونحو 196 ألفا على تويتر، و9 مليون شخص على تيك توك.

في عام 2006 حصل على المركز الأول على مستوى فلسطين في مسابقة في فن الخطابة، وفي 2018 توج الشيخ محمود الحسنات بلقب جائزة «خطيب الفقراء» كأفضل خطيب في الوطن العربي والإسلامي.