بعد حرائق تيزي وزو الأخيرة.. تمرين افتراضي لإطلاق مخطط الطوارئ

أُجري، السبت، بتيزي وزو تمرين افتراضي يهدف إلى اختبار إطلاق مخطط تنظيم الطوارئ عقب اندلاع حرائق واسعة النطاق وذلك بحضور الأطراف المعنية.

وتضمن هذا التمرين الذي تطلب تجنيد 150 عونا من الحماية المدنية، نشوب حريق بمنطقة بومهلة ببلدية سيدي نعمان (غرب الولاية) أثار قلق مختلف المتدخلين في مخطط الطوارئ المذكور كونه يهدد قرى بومهلة وتالا موكار بشكل خاص.

ويفترض سيناريو التمرين تسجيل العديد من الضحايا، إلى جانب عشرات البيوت والبنايات العمومية المحترقة حيث تم تجنيد وسائل هامة بعين المكان، في الوقت الذي يقوم فيه مركز قيادة الموقع بتسيير العملية ويبلغ عن الاحتياجات من حيث وسائل التدخل مع تقييم الوضعية بمركز قيادة العمليات.

وذكر الوالي جيلالي دومي، على هامش هذا التمرين الافتراضي، أن الهدف من العملية هو اختبار عدة جوانب من مخطط الطوارئ بما في ذلك التنظيم وتسيير المعلومات وتنسيق مختلف التدخلات وإدارة وتوزيع الوسائل واختبار مستوى جاهزية مختلف المشاركين في هذا المخطط.

ومن جهته، أشار مدير الحماية المدنية العقيد عبد الحكيم شبور إلى أن هذا التمرين الذي يهدف إلى اكتساب ردود الأفعال الضرورية وتنصيب أدوات التسيير والقيادة أثناء الكوارث سمح باختبار مستوى تجنيد الوسائل في كل وحدة تدخل خلال إطلاق مخطط الطوارئ.

كما لفت مسؤول محافظة الغابات، يوسف ولد محمد، إلى تجنيد قطاع الغابات لستة مركبات للتدخلات الأولية و12 عونا، إلى جانب الرتل المتحرك الذي يضم ثماني مركبات و شاحنة تموين.

كما كشف عن التحاق “الرتل المتنقل لبجاية بالموقع في الوقت المناسب بعد طلب المساعدة منه”, مشيرا إلى “توزيع هذه الوسائل بشكل جيد”.

وأكد ولد محمد مساهمة هذا التمرين الافتراضي في “وضع الأعوان في وضعية حقيقية تسمح بتحسين التحكم في الضغط والتركيز على التدخل”.