 بعد حرق وتمزيق المصحف.. الأزهر يدعو لمقاطعة منتجات هذه الدول

وقفة احتجاجية في فلسطين ضد حرق المصحف

دعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية إلى الاحتجاج على حرق وتمزيق المصحف الشريف عبر مقاطعة المنتجات السويدية والهولندية.

وقال الأزهر في بيان نشر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك إنه يطالب الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات السويدية والهولندية و”اتخاذ موقف قوي موحد نصرة لكتاب الله”.

وأضاف الأزهر في بيانه أن المقاطعة تعتبر “ردا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم والتمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية”.

وشدد الأزهر على ضرورة “الالتزام” بهذه المقاطعة و”أن أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر هو تخاذل صريح عن نصرة الدين”.

وكانت الجزائر وعدة دول عربية وإسلامية دانت في وقت سابق حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بالسويد، واصفة الفعل بالشنيع والمستفز لمشاعر المسلمين.

وكان ناشط يميني متطرف أقدم على حرق نسخة من المصحف في إطار تظاهرة أذنت بها الشرطة السويدية أمام السفارة التركية، بعد ظهر السبت، في خطوة تهدف إلى التنديد بالمفاوضات التي تجريها ستوكهولم مع أنقرة بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

في المقابل، استنكر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الأحد، ما وصفه بأنه “عمل غير محترم للغاية”، غداة حرق القرآن أثناء التظاهرة في ستوكهولم، معبّرًا عن “تعاطفه” مع المسلمين بعد موجة إدانات في العالم الإسلامي.

والاثنين، أقدم زعيم جماعة “بيغيدا” المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا على تمزيق نسخة القرآن الكريم في لاهاي على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي.