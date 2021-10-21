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بعد حظره على تويتر فيسبوك ويوتيوب.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي

الشروق أونلاين
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بعد حظره على تويتر فيسبوك ويوتيوب.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة جديدة لللتواصل الاجتماعي، بعدما تم حظر جميع حساباته على تويتر، فيسبوك، ويوتيوب.

ونشرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، فجر الخميس، بيانا جديدا، أكدت من خلاله أن الرئيس الأمريكي السابق قد أعلن إطلاقه شبكة جديدة.

وقال ترامب في البيان: “لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا”.

وأشار  إلى أنّ منصّته الجديدة ستنطلق تجريبياً شهر نوفمبر المقبل،  وستكون متاحة لمن تتم دعوتهم فقط، بينما العامّة فستفتح لهم في الربع الأول من العام 2022.

وأضاف: “نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسكم الأمريكي المفضل، هذا غير مقبول”.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث، فيسبوك، تويتر، ويوتيوب، قد فرضت حظراً على ترامب في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من جانفي في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على إنستغرام.

ولطالما لجأ ترامب إلى تويتر للتواصل مع أنصاره، كما أنّ العديد من القرارات الأساسية التي اتّخذها حين كان رئيساً، والإقالات والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر هذه المنصّة.

ومنذ أشهر عدّة والرئيس السابق يعد أنصاره بإطلاق منصّته الخاصة للتواصل الاجتماعي.

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