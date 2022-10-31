بعد حملة التنمّر على شكلها.. فنانون يدعمون هيفاء وهبي ومذيعة تكشف حقيقة الصور

أعرب عدد من نجوم الفن في الوطن العربي عن تضامنهم مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد حملة التنمر التي طالتها بسبب شكلها الصادم في الصور المسربة من حفلها الذي قدمته ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بالسعودية.

وكشفت المذيعة المصرية ياسمين عز حقيقة الفيديو الذي راجَ مؤخراً للفنانة الشهيرة، في مؤتمر صحفي مع رئيس روتانا، قبل بَدء حفلها مع إليسا، الجمعة، بموسم الرياض، وظهرت فيه بملامح صادمة مرعبة جعلتْها حديث مواقع التواصل.

وقالت عز خلال تقديمها برنامج “كلام الناس” عبر قناة “MBC مصر“ إن أعداء نجاح “هيفاء وهبي” ومَن يَغيرون منها، لم يستطيعوا السكوت، فكان لابد من إفساد فرحتها ومضايقتها.

وأضافت: “أصحاب الحقد والغيرة يعملو إيه”، ثم شرعت في تحليل الفيديو الذي تم التقاطه للفنانة قبل حفلها في الرياض، وأوضحت أنهم جاءوا بفيديو مصوّر بكاميرا موبايل، وتم تصويرها من زاوية سفلية، وهي تجري لقاء مع عدة قنوات فتم تصويرها مع إضاءة سيئة”.

وتابعت أن مصور المقطع -الذي تعمّد التقاطه من هذه الزواية- لم يكتف بذلك؛ “بل زاد لمسات فوتوشوب وأشياء غير موجودة، والتقطوا صورة من الفيديو ونشروها بعد اللعب عليها، وعلّقوا: الحق هيفاء شكلها إيه من غير فلاتر”.

وأردفت: “الست في الحقيقة فلقة قمر، وعندها جمال الشكل والروح والكاريزما، كلمني عن الأدب وهي بتتكلم، عن الثقة بالنفس والاحترام في ردها على الصحافة، أو كلمني عن الرزانة ولغة الجسد المظبوطة وحركتها على المسرح، وطلتها المحتشمة لكن في نفس الوقت حلوة وفيها جاذبية.. هي ما شاء الله القالب غالب وجسمها لبيس”.

واعترض عدد من النجوم على الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها وهبي، وأكدوا بأنها جميلة في كل حالاتها ومهما بلغ عمرها، وبأن المشكل في التصوير وأعداء النجاح.

فيفي عبدو شاركت مقطع فيديو عبر ستوري إنستغرام، تقول فيه: “متضايقة أوي من اللي بيقال عن هيفاء، يا جماعة هيفاء زي القمر مش عايزة كلام وهي من الستات الباربي، الإضاءة ما كانت جيدة، هيا خاسة شوية ده لوك ومن حقها تغيّر من شكلها، امال بتقلدوا الفنانين ليه”.

وأضافت: “ايه ده يا جماعة ليه كل السخرية والانتقادات ايه اللي عملته هيفاء، بسيطة المكان غير مناسب للتصوير عشان الأمن”.

من جانبه غرد رامي عياش على تويتر بصورة لـ هيفاء وهبي، وأرفقها بتعليق “الجمال من الطبيعي انو يحرق عيون كتار”؛ لترد عليه هيفاء معلقة “حبيبي يا رامي انت رجل حقيقي”.

ودعم حمو بيكا عبر ستوري إنستغرام هيفاء وهبي وشارك صورة تجمعهما من إحدى الحفلات الغنائية وعلق عليها “كل ما تكبري تحلوي”.

أما المصور الفوتوغرافي ذبيان سعد فوثق شهادته عبر إنستغرام وشارك صورة للفنانة، مع تعليق “بالعمر مع هيفا ما منحكي وعن جمال طلتها منضل عم نفكر، أنا مصور وبلا إضاءة قوية الصوره ما بتطلع، الإضاءة مش بس لتبين جمال الوجه هي الأساس لتبين أي شئ بدنا نأخذ له صورة أو فيديو بوضوح وتفصيل”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فيديو لـ “هيفاء وهبي” ظهرت فيه بجانب سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، وبدت على غير شكلها الفتي المألوف.

وتصدّر وسم “هيفاء وهبي في السعودية”، محركات البحث عبر مواقع التواصل بالمملكة، بالتزامن مع إحياء النجمة اللبنانية حفلَها الأول من نوعه في بلاد الحرمين، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، على مسرح محمد عبده، بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي.

هكذا ردّت هيفاء وهبي على خبر زواجها من أمير سعودي؟

وفي شهر جانفي 2022 خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها، وردّت بشأن الضجّة الحاصلة بعد تداول شائعة زواجها للمرة الثالثة من أمير سعودي.

وقالت وهبي في تصريحات إعلامية إن الكلام المتداول حول لقائها العابر قبل شهرين بأمير سعودي وزواجه منها في القاهرة قبل سفرها لباريس سخيف ولا أساس له من الصحة.

وكان مغردون قد تداولوا مؤخرا خبر زواجها من أمير ينتمي لعائلة سعود، بمهر قدره 180 ألف دولار، بعدما جمعتهما لقاءات في نفس فندق الإقامة بمصر.

وأكدت وهبي أنها تركز على عملها فقط خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “رمسيس باريس”، وهو اسم موقّت.

وبدأت تصوير مشاهد فيلمها الجديد في العاصمة الفرنسية، ووضع صنّاعه موعداً مبدئياً لعرضه في عيد الفطر المقبل، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، وتدور قصته حول قضية سرقة تقع في باريس.

ومن المقرر استكمال باقي المشاهد في القاهرة بعد أيام، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة “أوس أوس”، محمود حافظ، ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ونشر محمد ثروت صوراً من الفيلم الجديد في العاصمة الفرنسية، والتي جمعت هيفاء وهبي والمخرج ومحمد ثروت ومحمود حافظ ومحمد أسامة “أوس أوس” وحمدي الميرغنى ومصطفى خاطر.

وكانت وهبي قد قضت إجازتها في دبي وباريس، قبل انطلاق تصوير الفيلم، الذي بدأت التحضير له منذ نحو 3 أشهر.

وأحيت أخيراً، حفلات عدّة في القاهرة ودبي، وقبلهما في أميركا بحضور أبناء الجاليات العربية، وتستعد للتحضير لأغاني ألبومها الجديد، الذي يضم 3 أغنيات من ألحان أحمد البرازيلي.