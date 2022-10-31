بعد حملة التنمّر على شكلها.. فنانون يدعمون هيفاء وهبي ومذيعة تكشف حقيقة الصور
أعرب عدد من نجوم الفن في الوطن العربي عن تضامنهم مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد حملة التنمر التي طالتها بسبب شكلها الصادم في الصور المسربة من حفلها الذي قدمته ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بالسعودية.
وكشفت المذيعة المصرية ياسمين عز حقيقة الفيديو الذي راجَ مؤخراً للفنانة الشهيرة، في مؤتمر صحفي مع رئيس روتانا، قبل بَدء حفلها مع إليسا، الجمعة، بموسم الرياض، وظهرت فيه بملامح صادمة مرعبة جعلتْها حديث مواقع التواصل.
وقالت عز خلال تقديمها برنامج “كلام الناس” عبر قناة “MBC مصر“ إن أعداء نجاح “هيفاء وهبي” ومَن يَغيرون منها، لم يستطيعوا السكوت، فكان لابد من إفساد فرحتها ومضايقتها.
وأضافت: “أصحاب الحقد والغيرة يعملو إيه”، ثم شرعت في تحليل الفيديو الذي تم التقاطه للفنانة قبل حفلها في الرياض، وأوضحت أنهم جاءوا بفيديو مصوّر بكاميرا موبايل، وتم تصويرها من زاوية سفلية، وهي تجري لقاء مع عدة قنوات فتم تصويرها مع إضاءة سيئة”.
وتابعت أن مصور المقطع -الذي تعمّد التقاطه من هذه الزواية- لم يكتف بذلك؛ “بل زاد لمسات فوتوشوب وأشياء غير موجودة، والتقطوا صورة من الفيديو ونشروها بعد اللعب عليها، وعلّقوا: الحق هيفاء شكلها إيه من غير فلاتر”.
وأردفت: “الست في الحقيقة فلقة قمر، وعندها جمال الشكل والروح والكاريزما، كلمني عن الأدب وهي بتتكلم، عن الثقة بالنفس والاحترام في ردها على الصحافة، أو كلمني عن الرزانة ولغة الجسد المظبوطة وحركتها على المسرح، وطلتها المحتشمة لكن في نفس الوقت حلوة وفيها جاذبية.. هي ما شاء الله القالب غالب وجسمها لبيس”.
واعترض عدد من النجوم على الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها وهبي، وأكدوا بأنها جميلة في كل حالاتها ومهما بلغ عمرها، وبأن المشكل في التصوير وأعداء النجاح.
فيفي عبدو شاركت مقطع فيديو عبر ستوري إنستغرام، تقول فيه: “متضايقة أوي من اللي بيقال عن هيفاء، يا جماعة هيفاء زي القمر مش عايزة كلام وهي من الستات الباربي، الإضاءة ما كانت جيدة، هيا خاسة شوية ده لوك ومن حقها تغيّر من شكلها، امال بتقلدوا الفنانين ليه”.
وأضافت: “ايه ده يا جماعة ليه كل السخرية والانتقادات ايه اللي عملته هيفاء، بسيطة المكان غير مناسب للتصوير عشان الأمن”.
فيفي عبده تُدافع عن هيفاء وهبي:
هيفاء زي القمر وباربي.
— Gorgeous (@gorgeous4ew) October 30, 2022
من جانبه غرد رامي عياش على تويتر بصورة لـ هيفاء وهبي، وأرفقها بتعليق “الجمال من الطبيعي انو يحرق عيون كتار”؛ لترد عليه هيفاء معلقة “حبيبي يا رامي انت رجل حقيقي”.
الجمال من الطبيعي انو يحرق عيون كتار pic.twitter.com/yXEN0SgJZY
— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 30, 2022
ودعم حمو بيكا عبر ستوري إنستغرام هيفاء وهبي وشارك صورة تجمعهما من إحدى الحفلات الغنائية وعلق عليها “كل ما تكبري تحلوي”.
أما المصور الفوتوغرافي ذبيان سعد فوثق شهادته عبر إنستغرام وشارك صورة للفنانة، مع تعليق “بالعمر مع هيفا ما منحكي وعن جمال طلتها منضل عم نفكر، أنا مصور وبلا إضاءة قوية الصوره ما بتطلع، الإضاءة مش بس لتبين جمال الوجه هي الأساس لتبين أي شئ بدنا نأخذ له صورة أو فيديو بوضوح وتفصيل”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فيديو لـ “هيفاء وهبي” ظهرت فيه بجانب سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، وبدت على غير شكلها الفتي المألوف.
صور هيفاء وهبي من الرياض تغني بوس الواوا ياحزني🥴
يوم تسود وجوه 👇👇 pic.twitter.com/Lu9bSWLmXJ
— 💎 شهرزاد🥀💎 (@sharzad_msr) October 30, 2022
وتصدّر وسم “هيفاء وهبي في السعودية”، محركات البحث عبر مواقع التواصل بالمملكة، بالتزامن مع إحياء النجمة اللبنانية حفلَها الأول من نوعه في بلاد الحرمين، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، على مسرح محمد عبده، بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي.
#هيفاء_وهبي_في_السعوديه
مكثره عمليات تجميل فيها من مايكل جاكسون pic.twitter.com/x4J7dsCyu8
— الجوود (@ananan99999) October 28, 2022
انا مو قاعد افهم؟ الناس غبية ولا ايش حرفيا ساعة ونص وهي قاعدة تغني على المسرح و 22 الف شخص قاعد يصورها من جميع الزوايا وبجميع الوضعيات وبشكل عشوائي وقاعدة تطلع زي القمر ! المشكلة بالاضاءة بتكلم عن الموضوع وكيف الاضاءة تغير بشكل الانسان #هيفاء_وهبي_في_السعودية pic.twitter.com/ugwn6wu1Xy
— ⋆ ⭒ ꩜ ⭒ ⋆ (@holicforlife) October 29, 2022
هكذا ردّت هيفاء وهبي على خبر زواجها من أمير سعودي؟
وفي شهر جانفي 2022 خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها، وردّت بشأن الضجّة الحاصلة بعد تداول شائعة زواجها للمرة الثالثة من أمير سعودي.
وقالت وهبي في تصريحات إعلامية إن الكلام المتداول حول لقائها العابر قبل شهرين بأمير سعودي وزواجه منها في القاهرة قبل سفرها لباريس سخيف ولا أساس له من الصحة.
خبر زواج هيفاء وهبي من أمير سعودي يحدث بلبلةhttps://t.co/hgGpJnnpdG
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 3, 2022
وكان مغردون قد تداولوا مؤخرا خبر زواجها من أمير ينتمي لعائلة سعود، بمهر قدره 180 ألف دولار، بعدما جمعتهما لقاءات في نفس فندق الإقامة بمصر.
اولى بشائر اعادة العلاقات اللبنانيه السعوديه زواج امير سعودي من الفنانه هيفاء وهبي بمهر قدره 180 الف دولار . يا بلاش !
— Ali Ibrahim El hajj Ali (@AliIbrahimElha1) January 5, 2022
وأكدت وهبي أنها تركز على عملها فقط خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “رمسيس باريس”، وهو اسم موقّت.
وبدأت تصوير مشاهد فيلمها الجديد في العاصمة الفرنسية، ووضع صنّاعه موعداً مبدئياً لعرضه في عيد الفطر المقبل، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، وتدور قصته حول قضية سرقة تقع في باريس.
ومن المقرر استكمال باقي المشاهد في القاهرة بعد أيام، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة “أوس أوس”، محمود حافظ، ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
هيفاء وهبي تفاجيء جمهورها بصور جديدة من كواليس فيلمها الجديد@HaifaWehbe#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UjhAspycb2
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 8, 2022
ونشر محمد ثروت صوراً من الفيلم الجديد في العاصمة الفرنسية، والتي جمعت هيفاء وهبي والمخرج ومحمد ثروت ومحمود حافظ ومحمد أسامة “أوس أوس” وحمدي الميرغنى ومصطفى خاطر.
وكانت وهبي قد قضت إجازتها في دبي وباريس، قبل انطلاق تصوير الفيلم، الذي بدأت التحضير له منذ نحو 3 أشهر.
الجميلة جداً في باريس ! 💙#هيفاء_وهبي pic.twitter.com/ylNI1hdIN4
— وعــد (@dody_mjk) January 7, 2022
وأحيت أخيراً، حفلات عدّة في القاهرة ودبي، وقبلهما في أميركا بحضور أبناء الجاليات العربية، وتستعد للتحضير لأغاني ألبومها الجديد، الذي يضم 3 أغنيات من ألحان أحمد البرازيلي.