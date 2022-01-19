بعد حملة تلقيح الطلبة.. هذا ما قامت به وزارة التعليم العالي

قامت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، بإطلاق حملة للكشف عن فيروس كورونا على مستوى مصالح الإدارية المركزية.

وحسب بيان للوزارة فقد قامت المصالح الطبية بحملة واسعة على مستوى المصالح الادارية المركزية للكشف عن وباء كورونا كوفيد-19.

وأوضح هذا الإجراء يأتي في إطار حملة اليقظة والمتابعة المستمرة لمكافحة هذا الوباء الخطير، وأشارت إلى أن اطارات الإدارة المركزية وكل موظفي المصالح المركزية قد اجروا التلقيح ضد هذا الوباء.

للإشارة فقد أطلقت وزارة التعليم العالي، الإثنين، حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا شملت 15 جامعة عبر مختلف الولايات.

ودعت الوزارة الأساتذة والطلبة والموظفين للانخراط في العملية والتي تستهدف رفع نسبة التلقيح وسط الأسرة الجامعية، لاسيما بعد ارتفاع نسبة الإصابات عدد الإصابات بالفيروس.