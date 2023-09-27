بعد حوالي شهرين من الغدر بابنها.. وفاة والدة “جود” بالبقاع المقدسة

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدة جود بالبقاع المقدسة، وذلك بعد حوالي شهرين من الغدر بابنها البالغ من العمر 4 سنوات والذي عثر عليه مقتولا داخل شقة جاره ببوسعادة يوم 22 جويلية الماضي.

ونشر والد الطفل المغدور جود، صبيحة الأربعاء، تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أعلن من خلالها عن وفاة زوجته، البالغة 24 عاما، أثناء تواجدها بمكة المكرمة.

وبحسب ما أفاد المرشد علي عبد الكريم الذي كان يرافق أم جود وزوجها أثناء تأديتهما مناسك العمرة، فقد صلت الفقيدة الصبح وجهزت فطور الصباح لزوجها، ثم انتابتها وعكة صحية، حيث أحست بألم على مستوى القلب، نقلت على إثره للمستشفى.

وأضاف أن قلبها توقف داخل سيارة الإسعاف، ومع جهود المسعفين استعادت وعيها، لكن ما لبثت أن استغفرت ونطقت بالشهادتين ثم توفيت.

وكانت الفقيدة تعيش حالة من الحزن الشديد عقب العثور على ابنها الوحيد “جود” ذي الأربع سنوات مقتولا ومكبل الأطراف داخل شقة جاره بمنطقة بوسعادة- ولاية المسيلة يوم 22 جويلية 2023.

وعثرت قوات الأمن على جثة الطفل في منزل جاره المسبوق قضائيا والبالغ 30 عاما، تحت مائدة من دون ثياب مربوط اليدين و الرجلين، ومخنوقا بواسطة قميص.