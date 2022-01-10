بعد خبر إعتزال أثار الحكيم الفن نهائيا.. مصادر تؤكد اصابتها بسرطان الغدد اللعابية

أثار خبر إعتزال الفنانة أثار الحكيم جدلاً كبير، والذى تم تداوله على عدد كبير من المواقع الفنية، اين قام الكثير من المتابعين للفنانة على مواقع التواصل الإجتماعى بالإهتمام بالخبر حيث أن الفنانة أعلنت كثيراً قبل ذلك عن إعتزالها الفن، وقد كان أخر ما قدمته الفنانة مسلسل “الوتد” فى عام 2009.

و بالعام الماضي 2021 قامت الفنانة بمداخلة هاتفية من خلال برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” وهذا بعد اعتذرها للبرنامج لعدم ظهروها ، وأكدت بأنها ممتنعة عن الظهور إعلامياً وعن التمثيل منذ سنوات كثيرة، وأن الأمر يقتصر معها على قليل من المداخلات الهاتفية مع قنوات محددة، وأكدت على أنها ليس لديها أى نيه للظهور والعمل بمجال الفن مرة ثانية وأنهت:ـ “اللهم الثبات”.

من جهة أخرى مصادرنا بالقاهرة اكدت لنا ان الأخيرة كانت قد أصيب بسرطان الغدد اللعابية ولم تفصح عنه لانها كانت بفترة علاج خارج القاهرة ولكن سرعان ما زاد عليها المرض بعد اصابتها بفيروس كورونا منذ اشهر وهذا ما أكده العديد من المقربين لها

ومازاد الشكوك ان اثار الحكيم كانت دائما ترفض الدعوات والتكريمات من المهرجانات واخرها مهرجان الإسكندرية والقاهرة الدولي بحجة انها تحاول الابتعاد عن الأضواء ولكن سرعان ما انكشف للبعض سبب مرضها وهذا بعد ان تغير شكلها تمام متاثرة بالمرض.

حققت نجاحاً في الثمانينات اول من اكتشفها سمير غانم

وتبلغ آثار الحكيم من العمر 63 عاماً، وتخرجت في كلية الآداب- قسم إنجليزي بجامعة عين شمس، عملت في العلاقات العامة بأحد الفنادق، أول من اكتشفها الفنان سمير غانم. بدأت في التلفزيون حيث قدمت كثير من المسلسلات والسهرات التليفزيونية. بدأت مشوارها الفني عام 1979. فيما نالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينات، وحققت نجاحاً في فترتي الثمانينات والتسعينات، من خلال العديد من الأعمال الفنية.

تزوجت من محمود مجدي جودت وأنجبا عمرو وعلي وعبد الرحمن، ولكنهما انفصلا في مارس 1999؛ ثم تزوجت من الإعلامي ياسر كمال خليل .

حصلت على عدة جوائز وأوسمة خلال مشوارها الفني حيث حصلت على جائزة من جمعية الإذاعة والتليفزيون الدولية العربية عن – مسلسل أبنائي الأعزاء شكراً – وجائزة ورق البردي في التمثيل من وزارة الثقافة، كما تم تكريمها في الإسماعيلية عام 2001م .

“الخبيث” لعنة تهدد نجوم الفن

كما عانى عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي الإصابة بمرض”سرطان البلعوم” ، بعضهم قاوم وانتصر على ذلك المرض الخبيث وآخرون رحلوا عن عالمنا، ليصبح مرض السرطان عدواً للفنانين.

آخر ضحايا الإصابة بالسرطان كان الفنان المصري جمال يوسف الذي أعلن إصابته بمرض “سرطان البلعوم” وأنه بدأ مقاومة المرض الخبيث منذ سنة ولحد الساعة لايزال يدوام الجلسات الطبية

والقائمة تضم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي أعلن خلال تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، إصابته بمرض السرطان.

بينما أخفى الفنان أحمد زكي حقيقة إصابته بمرض السرطان فترة طويلة ، سرعان ما تدهورت حالته الصحية، وبعدها انتقل الى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حتى ساءت حالته الصحية تماماً، وتوفي عام 2005. كما توفي الفنان الراحل نور الشريف، متأثراً بإصابته بسرطان الرئة ورحل من دون أن يعرف طبيعة مرضه حتى غيّبه الموت .

قائمة نجوم حاربوا السرطان وانتصروا عليه، تضمّ الفنانة شريهان أيضا ، حيث ابتعدت من الساحة الفنية عام 2002، بعد تعرضها لسرطان الغدد اللعابية مثلها مثل اثار الحكيم ، والذي أجبرها على الابتعاد من الأضواء والشهرة لسنوات، قبل أن تعود للظهور مجدداً عام 2017.

كما أعلن المطرب محمد قماح إصابته بنفس المرض ، وهو في عمر 27، إلا أنه واجهه بشجاعة حتى أعلن تعافيه التام منه بعد جراحة خضع لها لاستئصال الورم.