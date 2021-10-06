بعد خسارة إيطاليا.. طريق الرّقم القياسي العالمي مفتوح أمام الجزائر

انتهت سهرة الأربعاء السلسلة الإيجابية لِمنتخب إيطاليا، المُرادفة للرّقم القياسي العالمي في عدد المقابلات الدولية المتتالية بِلا خسارة.

وانهزم منتخب إيطاليا بِنتيجة (1-2) أمام الضيف الإسباني، في إطار نصف نهائي منافسة دوري الأمم الأوروبية.

وقبل هذه المواجهة، كان منتخب إيطاليا يحمل الرّقم القياسي العالمي، بِرصيد 37 مباراة دولية متتالية بِلا خسارة. وبِعبارة أخرى، كان بِإمكان أشبال الناخب الوطني روبيرتو مانتشيني رفع الغلّة إلى 38 مباراة، لو فازوا أو تعادلوا مع نظرائهم من إسبانيا. لكن الهزيمة أنهت المشوار الرّاقي لِمنتخب إيطاليا.

وبات المنتخب الوطني الجزائري أمام فرصة تحطيم الرّقم القياسي العالمي، المُرادف لـ 38 مباراة دولية متتالية بِلا هزيمة.

ولعب أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي لِحدّ الآن، 29 مباراة دولية متتالية بِلا هزيمة.

وبقيت لِزملاء المهاجم بغداد بونجاح 4 مقابلات في الشهرَين الحالي والموالي: أمام النيجر (مرّتَين) وجيبوتي وبوركينا فاسو. ثم يخوضون نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، ما بين جانفي وفيفري المقبلَين. وحينها يُواجهون في الدور الأوّل 3 منافسين، وهم: سيراليون وغينيا الإستوائية وكوت ديفوار، على التوالي.

وقبل “كان” الكاميرون 2022، لا يُستبعد أن يلعب المنتخب الوطني مقابلة ودّية أو ربّما مقابلتَين، ما بين أواخر ديسمبر ومطلع جانفي المقبلَين. وبِالمحصلة، يصل العدد إلى 38 مباراة دولية.

صحيح أن المهمّة صعبة، لكنّها غير مستحيلة. ولو أن الدّفاع بِشجاعة عن اللّقب القارّي في الكاميرون، وحجز مقعد في كأس العالم بِقطر، أفضل من لعبة الأرقام القياسية.