بعد خلل تقني محدود.. محطة فوكة 2 لتحلية مياه البحر تستعيد طاقتها الإنتاجية

استعادت محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة، التابعة للشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، كامل طاقتها الإنتاجية بعد تسجيل خلل تقني محدود فجر الجمعة، حسب بيان للشركة.

وأوضح البيان أن الخلل تم تسجيله في حدود الساعة الرابعة صباحًا، حيث باشرت الفرق التقنية المختصة فورًا إجراءات التدخل المعتمدة لمعالجة الوضع وفق البروتوكولات التشغيلية المعمول بها، ما سمح باحتواء الخلل وإعادة المنظومة إلى وضعها الطبيعي في الآجال المحددة.

وأضافت الشركة أن العطب التقني تسبب في انخفاض مؤقت في مستوى الإنتاج، دون أن يؤدي إلى توقف كلي لنشاط المحطة، مؤكدة أن فعالية منظومة التشغيل والاستجابة التقنية ساهمت في الحد من تأثيراته وضمان استمرارية الخدمة.

وأكدت الشركة الجزائرية لتحلية المياه أن المحطة استأنفت نشاطها بكامل طاقتها الإنتاجية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا من اليوم نفسه، مع مواصلة المتابعة التقنية الدورية لضمان جاهزية المنشأة واعتماديتها.

وجددت الشركة التزامها بالحفاظ على استمرارية إنتاج المياه المحلاة وضمان أمن التزويد، من خلال منظومة تشغيل وصيانة تعتمد على معايير تقنية صارمة وكفاءات وطنية مؤهلة، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها.