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رياضة

بعد خيبة المونديال.. الإتحاد الإسباني ينهي مهام إنريكي

عمر سلامي
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بعد خيبة المونديال.. الإتحاد الإسباني ينهي مهام إنريكي
ح.م
لويس إنريكي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الانفصال عن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب بعد الخروج من كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.
وقال الاتحاد الإسباني، الخميس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نشكر لويس إنريكي على عمله مع المنتخب خلال الفترة الماضية”.

وودع منتخب إسبانيا تحت قيادة إنريكي منافسات كأس العالم بالخسارة بركلات الترجيح أمام المغرب ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وقبل الدور ثمن النهائي، كان المنتخب الإسباني، قد احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد فوز كاسح على كوستاريكا 7-0 ثم تعادل مع ألمانيا بنتيجة1-1والخسارة أمام اليابان بنتيجة 1-2. ‏

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