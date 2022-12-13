بعد خيبة المونديال.. ماجر ينصح كريستيانو رونالدو

طالب النجم الجزائري السابق رابح ماجر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خيبة المونديال باعتزال كرة القدم.

ونصح رابح ماجر، رونالدو، باعتزال كرة القدم، خاصة بعدما فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد وأصبح بلا فريق، بالإضافة إلى تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

وقال ماجر في تصريحات أبرزتها صحيفة “أبولا” البرتغالية: “نصيحتي إلى كريستيانو رونالدو، هي التوقف عن كرة القدم”.

وأضاف النجم السابق لبورتو البرتغالي: “رونالدو قدّم الكثير لمنتخب البرتغال، وأصبح بحاجة كبيرة إلى الاحترام والتقدير”.

وختم ماجر قائلا: “كريستيانو رونالدو أسطورة، وسيظل أسطورة”.