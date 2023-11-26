بعد دعوة أطباء التجميل العرب لعلاج الأسيرة إسراء جعابيص.. مستشفى أردني يعلن التكفل بالحالة
أعلن مستشفى أردني عن تكفله بعلاج الأسيرة المفرج عنها إسراء جعابيص، بعد تعالي الأصوات المطالبة بالوقوف معها فور إطلاق سراحها، مساء السبت.
وكانت شخصيات بارزة قد طالبت أطباء التجميل العرب بالتبرع لعلاج جعابيص التي تعاني من تشوهات على مستوى الوجه واليدين جراء انفجار أسطوانة غاز عليها بسبب وحشية الاحتلال الصهيوني الذي كان سببا في معاناتها طيلة 8 أعوام.
ونشر الدكتور عبد الله بن عازب تدوينة عبر حستابه على منصة إكس يدعو من خلالها أطباء التجميل للتكفل بحالة الأسيرة مع احتساب الأجر عند الله، وواعدا بتثبيت إعلان عيادة أي دكتور يتطوع على صفحته التي تستقطب آلاف المتابعين.
أطباء التجميل العرب
حفظكم الله ورزقكم
من يتكفل بعلاج أختكم
الأسيرة #اسراء_الجعابيص
ويحتسب الأجر عند الله .
سأثبت إعلان عيادته في حسابي
طوال فترة علاجها . pic.twitter.com/UJW5zwVArp
— د. عبدالله بن عازب (@ama4425) November 25, 2023
وأعلن الدكتور حذيفة عبدالله عزام تلقيه رسالة من الدكتور بسام الزعبي وهو من القائمين على مستشفى الحنان بعمان يتكفل فيها مشكوراً باسمه واسم مستشفى الحنان بعلاج الأسيرة المحررة بإذن الله إسراء الجعابيص .
كنت قد نذرت بيني وبين الله أن أتولى حالتها فور خروجها مرفوعة الرأس وأطباء المسلمين الأخيار أكثر من أن يحصوا
فوجدتك يا رعاك الله تفكر بما في قلبي
سنتكاتف معا من أجل أختنا إسراء حتى يعود وجهها إلى أفضل ما يمكن أن يعود إليه بإذن الواحد الأحد https://t.co/EFZkMll1h7
— د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) November 25, 2023
وقال الدكتور حذيفة عزام (باسمي واسم أبناء هذه الأمة الغيورين أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور بسام الزعبي ومستشفى الحنان وجميع القائمين عليه والعاملين فيه، لهم مني تحية إكبار وإجلال وتقدير ولهم من أهل فلسطين الشكر الجزيل وعليهم الثناء الجميل ).
بشرة خير ..بناء على دعوة تبناها المحترمين الدكتور @ama4425 والدكتور @huthaifaabdulah
الدكتور المحترم #بسام_الزعبي @alzuobi77 يعلن تبرعه بعلاج #الأسيرة_المحررة #اسراء_الجعابيص
أعلن الدكتور حذيفة عبدالله عزام تلقيه رسالة من الدكتور بسام الزعبي وهو من القائمين على مستشفى الحنان… pic.twitter.com/EdTXOcppFe
— #هلا_قطر (@hlaqatar) November 25, 2023
دينت بتهمة ملفقة.. إسراء جعابيص تعانق الحرية بعد 8 سنوات في سجون الاحتلال
عانقت المقدسية إسراء جعابيص الحرية أخيرا، بعد 8 سنوات قضتها في سجون الاحتلال، حيث دينت بتفجير أسطوانة غاز على حاجز عام 2015.
ووصلت الأسيرة الشهيرة إلى منزلها في القدس ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس التي تمت مساء السبت25 نوفمبر.
وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، فجر الأحد، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينيا. وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال عدد من المفرج عنهم في منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، أبرزهم إسراء جعابيص (38 عاما) التي دينت بمحاولة قتل جندي إسرائيلي.
كبرياء عظيم يا #اسراء_الجعابيص
pic.twitter.com/f6ggh2ZZ1G
— Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) November 26, 2023
يذكر أنه في 11 أكتوبر 2015 أثناء عودتها من مدينة أريحا إلى القدس، وقرب حاجز الزعيم تعطلت سيارتها، فأطلقت قوات الاحتلال النيران على السيارة، مما أدى إلى انفجار أسطوانة غاز كانت فيها ونشوب حريق كبير، وفقا لما أوردته عائلتها عن تفاصيل الحادثة.
وتعرضت إسراء نتيجة لذلك إلى حروق تراوحت بين الدرجة الأولى والثالثة أصابت 50% إلى 60% من جسمها، وفقدت أصابع يديها كافة، وتشوه وجهها.
ومنعتها سلطات الاحتلال من تلقي العلاج الذي تحتاجه، وتعمدت إهمالها على الرغم من حاجتها لـ8 عمليات جراحية.
لمن لا يعرف قصة #اسراء_الجعابيص احترقت سيارتها فاستنجدت بمن حولها ووجدت جنود صهاىنة استيطانيين
حيث أعادوها للسيارة لكي تحترق فيها ثم أخذوها سجينة لسجون الإحتلال
ها هي تخرج للحرية بعد عذاب نفسي وجسدي تقول حرام نطلع ونفرح!
وحسبنا الله ونعم الوكيل 🇵🇸💔‼️#غزة_انتصرت pic.twitter.com/cLrthkz78J
— 🔱Sanaa Moussa Fahess🔱 (@fahess_sana2020) November 26, 2023
وقالت جعابيص لصحافيين في منزل العائلة بحي جبل المكبر وإلى جانبها ابنها معتصم (13 عاما) “نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة”، مضيفة “يجب الإفراج عن الجميع”.
وكشفت في مقابلة مع الجزيرة لدى وصولها إلى منزلها بالقدس عقب الإفراج عنها، إنها وغيرها من الأسيرات تعرضن للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال.
وأضافت أن “فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال”، داعية إلى العمل على تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين.
أجبروها على تركه طفلا وعلى الرغم من كل ما تعرضت له بسببهم لم يقوموا بعلاجها.
كيف ستنسى؟
كيف سينسى؟
من الصور التي ستبقى في ذاكرة التاريخ دليلا على إجرام الكيان الصهيوني الهمجي.#إسراء_الجعابيص pic.twitter.com/VUrxNnEBp3
— رانيا محيو الخليلي (@RaniaMehioKH) November 26, 2023
وأفادت منظمة الضمير غير الحكومية التي وفرت لها محاميا، بأنها أصيبت بحروق تغطي 50% من جسدها. وهي تحتاج ست عمليات جراحية وفق السلطات الفلسطينية.
في القدس الشرقية المحتلة يتم الاحتفاء سرا بالأسرى المفرج عنهم، وجميعهم من النساء والشباب تحت سن 19 عاما، وسط انتشار للشرطة الإسرائيلية.
وإسراء جعابيص، أسيرة مقدسية من قرية جبل المكبر جنوب القدس، ولدت عام 1986، تحمل هوية القدس وهي متزوجة ولديها طفل يدعى معتصم، يحمل زوجها هوية فلسطينية لا تمكنه من دخول القدس إلا بتصريح خاص. وقد تقدمت إسراء عام 2008 بطلب لم شملها مع زوجها إلا أن طلبها رُفض مرات عديدة على الرغم من التكاليف التي دفعتها.